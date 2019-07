Surf y rock en Starlite

En su segunda visita a Starlite, ya pasaron por el escenario marbellí en 2014, los míticos Beach Boys volvieron a dejar claro que su música forma parte de la historia del rock y que son pocos los que no han escuchado y bailado algunas de sus pegadizas melodías. Ante una cantera a medio llenar, la formación liderada por Mike Love supo elevar la temperatura de la velada con un efectivo repertorio con el que repasaron su dilatada trayectoria, iniciada en 1961. Temas como 'Surfin' USA', 'I Get Around', 'Surfin' Safari', 'Fun, Fun, Fun' o 'Don't Worry' transportaron al entregado público al eterno verano de las playas de California. La calidad vocal de los norteamericanos sigue siendo una de sus señas de identidad, y durante el concierto no dejaron de lucir sus falsetes y melodías dobladas a la perfección.

Love ejerció de maestro de ceremonias y casi siempre se dirigió al respetable en español. El cantante, que en varias ocasiones se hizo acompañar por su hija, recordó los días en los que tanto ellos como los Beatles dominaban las listas de éxitos y cómo se admiraban los unos a los otros. Como no podía ser de otra manera, la alargada sombra de Brian Wilson estuvo presente durante toda la actuación, que culminó con la incomparable 'Good Vibrations', tema que inauguró la psicodelia en mundo del rock y que sirvió de inspiración –más bien de ariete creativo- al Sgt. Pepper's del cuarteto de Liverpool. Sonaron también canciones de otras leyendas del rock, como Chuck Berry ('Rock and Roll Music') y Eddie Cochran (Summertime Blues'), y una suavizada versión del 'Rockaway Beach' de los Ramones. Con tal artillería, los nueve músicos que subieron al escenario no dieron descanso a los asistentes, que no dejaron de bailar ni un solo segundo. La leyenda de los chicos de la playa sigue contagiando esa alegría de los días de verano en los que la única preocupación es cabalgar olas y pasar un rato tumbado en la arena.

Tras los arrolladores Manuel Carrasco, Juanes y Nicky Jam, la primera semana de actuaciones de Starlite se completará este fin de semana con la presencia del cuarteto de tenores Il Divo y (esta noche) y el controvertido y aclamado Maluma (mañana, sábado). Como verán, el arranque del verano musical de Marbella está ofreciendo una sorprendente variedad de estilos y una calidad indiscutible gracias a la marca Starlite.