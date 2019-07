El CAC, de nuevo cerrado sin fecha de reapertura

Segundo cierre temporal del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga en sus 16 años de historia. Los retrasos en el concurso para la licitación de su gestión de nuevo afectan al antiguo Mercado de Mayoristas. La adjudicación de nuevo a Gestión Cultural y Comunicación, la empresa que ha dirigido el centro desde su apertura y que de nuevo se encargará, ya sin Fernando Francés, ahora en el organigrama de la Junta de Andalucía, no gustó a algunas de las firmas concursantes, que podrían presentar alegaciones al concurso. Así que hasta que no se resuelva definitivamente el proceso, las puertas del CAC quedará cerradas a cal y canto, por lo que, con toda probabilidad, hasta septiembre la calle Alemania se quedará sin su museo.

Fuentes del Área de Cultura aseguran haber contemplado la posibilidad de organizar para salvar los muebles una exposición in extremis, como lo fue aquella 'MSD_Make Something Different', respecto al cierre temporal (un mes entero, todo mayo), pero, finalmente, han preferido aprovechar este parón para realizar obras menores en el interior de la pinacoteca.

Las empresas que participaron en el concurso para la gestión del CAC Málaga tienen todavía dos semanas (hasta el 29 de julio) para presentar las alegaciones, que deberán ser evaluadas posteriormente. Septiembre, por tanto, podría ser la mejor de las previsiones para la reapertura de un centro artístico demasiado acostumbrado ya a los cierres temporales motivados por la falta de previsión por parte del Ayuntamiento, que convocó el concurso con retraso por la petición de traslado de una funcionaria.