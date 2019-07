La pasión por Jennifer Lopez colapsa la web

La web del Marenostrum Castle Park no ha podido con la pasión de los fans de Jennifer Lopez: esta tarde, a partir de las 16.00 horas, salían a la venta las entradas para el concierto de la diva del Bronx en Fuengirola (única cita en nuestro país de la cantante y actriz) y en unos minutos la página de internet habilitada para adquirir los tickets ya se había colapsado. Algunos fans han estado hasta hora y medio haciendo cola virtual para pasar por taquilla. Los precios, entre 71 y 275 euros. A media tarde, las entradas a 99 euros habían 'volado' y sólo quedaban las más caras (frontstage y grada A) y algunas, no demasiadas, de la pista general (hasta 132 euros). En algo más de una hora se han despachado 8.000 tickets.

'It's My Party: The Live Celebration' es la segunda gira musical de la vocalista, con la que celebrará sus 50 años. Promete, dicen desde la organización del recital, una combinación inigualable de sus nuevos y clásicos temas, una coreografía espectacular, un vestuario deslumbrante, tecnología asombrosa y "todo el glamour de Jennifer".

El Ayuntamiento de Fuengirola está encantado con la contratación de Jennifer Lopez, que redondea su tremenda apuesta por los acontecimientos musicales de unos años a esta parte (sólo esta temporada se ha hecho con Rod Stewart, Bob Dylan y muchos otros nombres populars de la música). Y es que la localidad está en boca de todos desde que se hizo oficial que J.Lo actuará en Marenostrum: "Somos el centro neurálgico de la música internacional. Fantástica proyección exterior para nuestra ciudad", ha tuiteado la alcaldesa, Ana Mula.