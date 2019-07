Jennifer López, a punto del 'sold out'

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola, Rodrigo Romero, ha informado de que ya se han vendido 10.500 de las 12.000 entradas que se han puesto a la venta para el concierto que Jennifer López dará dentro de la programación del Marenostrum Fuengirola el próximo 8 de agosto. La cita, incluída dentro del espectáculo 'It's my Party Tour' que con motivo del 50 cumpleaños de la artista la está llevando a escenarios de todo el mundo, es el único evento que tiene programado en España, donde no actúa desde hace siete años.

Tal y como ha comentado Romero, las localidades pueden adquirirse únicamente a través de la plataforma online http://www.masterentradas.com. Sólo en el primer día de venta "fueron más de 10.000 las entradas vendidas, de manera que ya no quedan disponibles las de 'front stage'; únicamente hay plazas entre las de pista general y algunas de la zona de grada". En total, son alrededor de 1.500 las localidades disponibles para disfrutar de la archiconocida cantante en las faldas del Castillo Sohail.

"La expectación por este concierto es tal que, en las primeras horas, la plataforma de venta se vio colapsada porque el servidor recibió más de 14.000 peticiones de compra a la vez, un error que se corrigió al poco tiempo; de manera que el proceso de compra funciona con total normalidad", ha apuntado el concejal, quien confía en colgar el cartel de 'sold out' en pocos días "por la fama mundial de la artista y porque los entornos más cercanos donde tiene cerradas actuaciones son Rusia y Turquía", según aparece publicado en su web oficial.

'It's My Party: The Live Celebration', es la segunda gira musical de la cantante estadounidense Jennifer Lopez. Con esta gira la cantante celebrará sus 50 años en julio, prometiendo una combinación inigualable de sus nuevos y clásicos temas, una coreografía espectacular, un vestuario deslumbrante, tecnología asombrosa y "todo el glamour de Jennifer, además de un factor sorpresa para todos sus admiradores", ha recordado el concejal. Sin duda, la artista de ascendencia puertorriqueña es una importante figura a nivel global, con una carrera que abarca la música, el cine, la televisión, la moda y muchos aspectos más.

En Fuengirola, la apertura de puertas el próximo día 8 de agosto está prevista a las 19.00 horas y, a partir de las 20.00 dará comienzo un Pre-show anterior al inicio de la actuación de la artista. Como ha comentado Romero, ya se están haciendo las previsiones de las necesidades de adaptación del escenario para el montaje y demás detalles técnicos que se necesitan para celebrar un evento de esta magnitud.