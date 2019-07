Abierto el plazo para la adquisición de nuevos abonos para La Malagueta

En la jornada de ayer comenzaba el plazo de nuevos abonados a la plaza de toros de La Malagueta, que permanecerá abierto hasta este próximo viernes tanto en las taquillas del coso taurino como a través de la página web de la empresa. La venta de entradas sueltas comenzará el próximo lunes 29 de julio, existiendo ya gran interés por algunos de los festejos anunciados, principalmente los de los días 17 y 19 de agosto que se postulan como los de mayor tirón taquillero.



Sin definir las ganaderías del Desafío Taurino 2019

No parece inicialmente que ninguna de estas dos corridas, con reses de Núñez del Cuvillo y Garcigrande, vayan a formar parte del Desafío Taurino de este año. De momento, este es uno de los pocos aspectos de la próxima feria taurina, ya que no ha habido un entendimiento inicial entre las asociaciones que organizan este concurso ganadero y la empresa Toros del Mediterráneo. El pasado año se proclamaba triunfadora la ganadería de Lagunajanda, que repite en esta edición. Una de las corridas que inicialmente no agradaban para el desafío, como es la de La Palmosilla, ha ganado enteros tras su triunfal presentación en la Feria de San Fermín de Pamplona.



Ponce reaparecerá finalmente en El Puerto

La posibilidad de que Enrique Ponce reapareciera de su grave percance sufrido en las Fallas de Valencia el miércoles 14 de agosto en La Malagueta se ha disipado tras anunciarse oficialmente los carteles de la temporada de El Puerto de Santa María. Como ya planteó como prioridad en la rueda de prensa en la que anunciaba su regreso a los ruedos, el de Chiva ha cerrado su contratación en la legendaria plaza gaditana para el 10 de agosto con toros de Juan Pedro Domecq y acompañado por Morante de la Puebla y Roca Rey (que ha tenido que cortar la temporada por una lesión cervical y es seria duda para este festejo y también para la Feria de Málaga).



Javier Conde, también con Ponce en Motril

Entre esta reaparición y su participación en la corrida reinaugural de la plaza de toros de La Malagueta, Ponce participará al menos en un festejo más, en el que además coincidirá también con el matador de toros malagueño Javier Conde. Será el domingo 11 de agosto en Motril (Granada), donde se ha presentado un cartel completado por El Fandi, con astados de Guadalmena.



Presentado el cartel del Pregón Taurino de Andrés Amorós

Días pasados era presentado el cartel del Pregón de la Feria Taurina de Málaga 2019, que tradicionalmente organiza el Colegio Oficial de Aparejadores de Málaga, y que en esta edición correrá a cargo de Andrés Amorós Guardiola, catedrático de Literatura Española por la Universidad Complutense de Madrid, escritor, crítico taurino del diario ABC y presentador del programa Música y Letra, de esRadio. La concejala delegada de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, junto a la vocal de cultura del Colegio de Aparejadores, María del Mar Solís, fueron las encargadas de presentar el cartel anunciador del pregón taurino, en un distendido acto que tenía lugar en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga, con la presencia de varios miembros del Jurado del Trofeo Capote de Paseo y de los aparejadores Juan Manuel Pozo y Antonio Alcaide, de la organización del Pregón Taurino, que se celebrará el viernes 2 de agosto en los jardines de la sede del Colegio de Aparejadores, en el Paseo del Limonar.