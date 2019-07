Luchar contra Skynet desde Málaga

La cinta, con el regreso de Linda Hamilton y Edward Furlong, cuenta también con actores de aquí como Mona Martínez

«Nos gusta lo que hacemos. Nos gusta donde lo hacemos. Nos gusta para quien lo hacemos». Ése es el lema de Fresco Film, una compañía malagueña dedicada a los servicios cinematográficos y televisivos fundada en el lejano 1972 y liderada de un tiempo a esta parte por el germano-malagueño Peter Welter Soler. A los asiduos lectores de este periódico quizás les suene el nombre de la empresa a propósito de diversas noticias sobre la megapopular serie de televisión recién finalizada Juego de Tronos. Y es que Welter y los suyos han sido aliados de HBO, la productora de las aventuras de Daenerys y compañía, para sus rodajes en nuestro país. Pero no crean que ahora que el trono de hierro tiene ocupante los de Fresco ya no aceptan desafíos: en noviembre se estrenará la esperadísima sexta película de la saga Terminator, Dark Fate (o sea, Destino Oscuro), hiperproducción made in Hollywood cuyo rodaje en nuestro país se coordinó desde Málaga.

Madrid y diversos lugares de Murcia y Almería (emulando estas últimas a pueblos mexicano y guatemaltecos) fueron las localizaciones ofrecidas por Peter Welter que terminaron convenciendo al equipo creativo dirigido por Tim Miller, el responsable del primer filme de Deadpool que en esta sexta entrega de la historia futurista cuenta con importantes avales para los fans de los que luchan contra Skynet: James Cameron, el factótum; Linda Hamilton, la legendaria Sarah Connor, de las dos primeras películas (las firmadas por Cameron), y Edward Furlong, el John Connor del segundo filme. También estará Arnold Schwarzenegger, quien ha participado en cinco de las seis entregas de la saga. Muchos están ya babeando al pensar en lo que puede haber salido de esta aventura, una continuación directa de Terminator 2: El Juicio Final.

En el elenco también se han colado actores malagueños, por cierto. Como Mona Martínez, uno de los rostros más solicitados de nuestro cine y televisión (en su currículum series como Vis a vis y cintas como El reino) quien califica su experiencia en Terminator: Dark Fate como algo «muy bonito»: «La parte más interesante fueron los castings: primero tienes que enviar un vídeo para la preselección y luego la selección se hace con el director. Fue una participación pequeña pero es un mundo totalmente diferente, sobre todo en la producción. Ellos tienen más dinero y más equipo. En Terminator tenían unos 500 figurantes y un despliegue gigante».

Terminator. Dark Fate se rodó en España (también en Hungría) hace más de un año (la posproducción de una cinta como ésta es un proceso casi o más costoso y complicado que el rodaje en sí mismo), pero ahora, con el estreno cada vez más cercano y citas como la reciente Comic Con, comienzan a desvelarse los secretos de la que es, para muchos, la verdadera tercera parte de la saga. En estos 14 meses los despachos de Fresco han seguido echando humo, no crean: aparte de finiquitar la última temporada de Juego de Tronos, ahora están embarcados en Warrior Nun, una ambiciosa serie para Netflix rodada casi íntegramente en Málaga. Desde luego, el audiovisual local les debe bastante. Efectivamente, les gusta lo que hacen y donde lo hacen.