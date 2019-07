John Legend aumenta su leyenda en Starlite

Su voz y un piano. Nada más había ayer sobre el escenario de Starlite. "He venido por mi cuenta, pero no me siento solo", dijo John Legend al concluir 'Here comes the sun', la mítica canción de George Harrison que le sirvió para iniciar un concierto repleto de momentos mágicos. Arropado por un auditorio a rebosar, el multipremiado compositor –vestido con un singular traje de chaqueta mitad blanco y mitad negro– hizo un repaso por su trayectoria musical y regaló varias versiones que no hicieron más que certificar su intachable gusto musical. Pocas veces ha resonado en la cantera de Nagüeles una voz tan potente y nítida, capaz de tocar cada terminación nerviosa de los asistentes. De nada importó la sobriedad de la puesta en escena, ya que el gran espectáculo salía de su afinadísima y desbordante garganta.

Entre los inolvidables momentos que brindó el músico de Springfield destacaron las interpretaciones de sus conocidísimos 'Ordinary people', 'Stay with you' y 'Get lifted', su primer single, con el que recordó sus idas y venidas junto a Kanye West por todos los estudios de Nueva York y Los Ángeles, allá por 2002. Con 'Used to love you' solicitó al respetable que cantase junto a él, acentuando la comunión entre artista y público.

Otro instante mágico se produjo con 'Bridge over troubled water', de Simon and Garfunkel, tema que dijo haber escuchado con diez años de la mano de su admirada Aretha Franklin. El ramillete de versiones se completó con 'Dancing in the dark', de Bruce Springsteen, justo antes de iniciar la recta final, para la que se reservó el emotivo 'All of me', quizá su canción más conocida por el gran público.

No quiso hacer bises. Tal como vino, se levantó, se despidió de los presentes y se marchó. En el patio de butacas, los palcos y las gradas quedó la dulce sensación de haber sido testigos de algo único. De haber disfrutado de un artista que a sus cuarenta años puede considerarse, como dice su apellido artístico, toda una leyenda.