Las lágrimas de Nexus 6 cayeron en el mar de Málaga

Mesa recuerda en este texto sus vivencias de una semana junto a uno de los más icónicos intérpretes del cine moderno

Anteayer se cumplió la fatídica profecía que convertía a Nexus 6, la más perfecta de las máquinas, en mortal, humanizando así su existencia. Porque, recuerde el lector, que lo que trasformaba a aquel engendro de laboratorio falto de alma en nuestro congénere, era su rebelión ante la muerte. El más rubio de los pellejudos, emprendía una insurrección cual Espartaco, para castigar a sus indolentes creadores, al conocer que éstos le habían puesto, como a un vulgar yogur, fecha de caducidad.

Catorce años después de que yo me cruzase con aquella imponente figura, ha fallecido en su Holanda natal Rutger Hauer, un actor marcado por la caracterización de Nexus 6 y, más concretamente, por aquel monólogo final de Blade Runner, que él mismo había escrito para aquella escena, donde temía que todos sus recuerdos y vivencias se diluyesen tras su muerte.

Conocí a Rutger Hauer en la primavera del 2005. Contacté con él a través de Starfish, una ONG que él mismo presidía, dedicada a recaudar fondos para niños con sida. Siempre había soñado con poder traerlo a la, por aquel entonces, Semana de Cine Fantástico de la Universidad, que dirigía Ramón Reina y que yo coordinaba. Atendió a mis llamadas personalmente, mostrando una gran cercanía y un especial interés por nuestra tierra. El público, joven: los alumnos de nuestra universidad. Surgió así una amigable relación que permitió que el mítico intérprete pasease entre los malagueños durante una semana llena de anécdotas e increíbles vivencias. Me toca ahora ser el cronista de aquellos días, para impedir que aquellos momentos acaben siendo lágrimas en la lluvia.

Nunca firmamos un contrato o nada parecido, su palabra y aquella recia voz que la proyectaba al otro lado del teléfono, eran para mí más que suficientes; su única condición era que el Festival donase lo recaudado en la proyección especial de Blade Runner, programada como parte de su homenaje, a su ONG.



Era complicado para una institución como la UMA asumir gastos de billetes, hoteles y todo lo que implica un acto así sin tener un compromiso firmado con el actor, pero la complicidad y el entusiasmo de la entonces vicerrectora, Mercedes Vico, y del equipo del Festival me facilitó la tarea. Debo reconocer que cuando, durante la presentación del ahora Fancine, se anunció la presencia del emblemático actor, sentí el peso de la responsabilidad y la angustia por las dudas que algunos incrédulos habían sembrado en mí. Angustia que se tornó en pánico, cuando semanas más tarde el propio Rutger Hauer me llamaba desde el aeropuerto para decirme que una tormenta de nieve había cancelado su vuelo y que se volvía a su casa, a dos horas de camino del aeródromo de Ámsterdam.

Le rogué que se quedase un rato más, mientras yo hablaba con la compañía, y aceptó. La línea aérea me informó de que el aeropuerto estaba cerrado y el vuelo a Málaga no despegaría antes de 24 horas. Le llamé, y le pedí que se hospedase en el hotel del aeropuerto a la espera de la salida del vuelo. Le conté la cantidad de gente que había sacado entradas para su homenaje, tantas que nos obligaba a hacer dos pases seguidos de Blade Runner en la Sala 1 del Teatro Alameda, ahora Teatro del Soho; le hablé del hermoso sol que lucía en aquellos días en nuestra ciudad, en contraposición a la tormenta que a él lo retenía en Holanda, y de la exquisita gastronomía que se perdería si decidía no esperar. Hauer aceptó quedarse en aquel hotel de aeropuerto y esperar a que la tormenta pasara. Era un hombre de palabra.

A la mañana siguiente su avión voló y al final de la tarde me encontré frente a la imponente figura de un gigantón rubio, con una inmensa gabardina de piel negra, sobresaliendo entre un grupo de turistas holandeses en el aeropuerto de Málaga. Me acerqué a él y nos fundimos en un abrazo cómplice. Comenzó ahí una semana, que inauguramos peregrinando durante más de dos horas por los estancos de Málaga en búsqueda de su marca de tabaco, Gitanes. Pero, ¿qué podía hacer yo sino convertirme en escudero de aquel que había salvado mi vida profesional y el modesto prestigio que pudiese tener como organizador de eventos? Lo acompañé en cada paso que dio en nuestra ciudad, compartimos muchas conversaciones que me dieron a conocer a un hombre culto, preocupado por su tiempo, por la cultura de nuestro país y por la formación de los jóvenes aspirantes a cineastas.

Vino con una lata de cine debajo del brazo que contenía un cortometraje en 35mm, rodado en un precioso blanco y negro, que él mismo había dirigido y protagonizado y que tenía su voz en off como única banda sonora. En éste, contaba la extraña atracción que un hombre había sentido desde su niñez por una habitación acristalada de una casa en una calle de alguna ciudad holandesa; una pulsión que no entendía y que siempre le obligaba a parase ante ella. Un día decide alquilarla y entiende, al tumbarse en el sofá que presidía aquella estancia, que era la habitación donde estaba destinado a morir. Una vez más, la muerte como motor de un personaje interpretado por Rutger Hauer.

La semana continuó entre paseos, cenas y algún que otro vino de Málaga. Un día, sugirió cocinar en mi casa algunas cosas que quería comprar en el mercado. Yo acepté encantado. Fue así como me encontré con Nexus 6 cocinando un risotto en mi cocina. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais...

Al fin, una noche, ayudado por el calor de un par de vinos que habíamos tomado en el Tormes, y no sin cierta vergüenza, le pedí, como Bogart a Sam en Casablanca, que la tocara para mí. Fue así como Rutger Hauer pronunció su famoso monólogo, del que también es autor, mirando al hermoso Mediterráneo, con el faro como escenario y un servidor, soñando durante esos breves segundos que era Rick Deckard...



«Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia...»

Cuando terminó, me miró; notó la emoción de mi rostro. Simplemente sonrió y me echó su gigantesco y pesado brazo sobre el hombro

Ha muerto el hombre al que estas palabras hicieron inmortal. Nos veremos en la próxima, Mr. Hauer