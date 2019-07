"Tengo la última palabra en todo lo que hago"

A Aitana nada le sale mal. La artista, que apenas ha cumplido los 20 años, llegará a Fuengirola con su PlayTour el próximo 22 de agosto, donde presentará, además de versiones de sus artistas favoritas, su primer tributo Spoiler, disco de oro en su primera semana de lanzamiento. La extriunfita que ya suma varios sold out durante su gira, se siente «muy orgullosa de la acogida del tour»

¿Cómo está viviendo Aitana el inicio de PlayTour, su primera gira en solitario? ¿Cómo es el feedback del público?

La verdad es que estoy muy contenta y emocionada. Nunca pensé que vendrían tantas personas, para mí está siendo algo increíble. Me siento muy orgullosa del trabajo que estamos haciendo todo el equipo. El feedback del público es tremendo, la gente viene y se ve muy entregada.

¿Con qué sensación que se van a casa sus fans al terminar el concierto?

Me gusta ver los comentarios en las redes sociales como Twitter o Instagram al terminar el show. Me fijo en las caras para ver como el público vive el concierto. Por comentarios que leo la gente se lo pasa en grande, la hora y media del show yo les voy preguntando cómo están y la gente es muy colaborativa, mola mucho que sean tan participativos. Cantan todas las canciones. Es un show de altos y bajos, alucino con que haya personas que puedan llorar con algo que yo canto.

¿Cuál es la diferencia de tener ahora una gira hecha a medida para Aitana? ¿Ha sentido miedo a la hora de afrontar un escenario tan grande?

Ese miedo siempre está yo creo. Al final yo nunca he hecho una gira en solitario, sí que es verdad que el año pasado estuve girando con Operación Triunfo, pero no tenía nada que ver. Tenía mis momentos de desconexión. Al principio me asustaba un poco pensar si podría con este reto, pero empezamos a preparar el show con mucha antelación, y eso me hizo pensar en el backstage en Murcia, el primer concierto, que tenía que salir a pasármelo bien. Al final me lo he currado y disfrutar es lo primordial.

Spoiler, su primer disco, contiene canciones de varios géneros musicales. ¿Con qué cree Aitana que puede llegar a transmitir más?

Me siento identificada con muchos géneros musicales. Al final, una letra de una balada te va a llegar más que una canción más movida, porque esta te hace estar de buen rollo y los ritmos son más para bailar. Una canción lenta te pica en la letra. Recuerdo a una amiga mía que me decía: «Aitana, lo he dejado con mi novio y estoy escuchando Teléfono sin parar antes de salir de fiesta, y me está sirviendo para mucho». Por eso creo que debemos estar abiertos a escuchar todo tipo de música.

¿La variada temática de las canciones de su disco define los pensamientos de una artista que no deja de tener 20 años?

Completamente. Yo entiendo que haya fans que quieran saber de donde vienen mis letras, pero es que incluso pueden llegar a quitar la magia a aquellas personas que se han hecho su propia historia con mis canciones. Recuerdo que a mí me gustaba mucho Con las ganas, de Zahara [canción que interpretó en su paso por OT], la llevé hacia mi propia historia, me la ponía si estaba triste... Pero cuando Los Javis [profesores de la Academia del talent] me contaron de que trataba realmente fue cómo, ¿en serio? No me lo esperaba para nada. Por eso prefiero que las personas se lleven mis canciones hasta su propio terreno.

En numerosas ocasiones defiende su derecho a equivocarse pese a ser una artista conocida. ¿Qué responsabilidad cree que tiene ante los niños y adolescentes que la siguen?

Realmente siempre he sido una chica que se ha portado bien. Nunca me he drogado, nunca he bebido alcohol... Ahora que tengo 20 años salgo de fiesta con mis amigos y puedo tomarme una copa y ya está. Pero no me considero una persona que puede llegar a ser una mala influencia, ¡si apenas digo palabrotas! La exposición mediática es algo que no puedo controlar. Mi madre me decía: «Aitana estás saliendo en muchísimas revistas del corazón», pero eso yo no puedo remediarlo. Yo salgo a la calle, me lo paso bien, y ya está.

¿Ha cambiado su forma de relacionarse con amigos y familia ahora que tiene a mucha gente pendiente de su día a día?

Aitana sigue siendo la misma y se rodea de las mismas personas. Sí que es cierto que me mudé a Madrid hace poco y allí no tenía a tantas personas conocidas. En el ámbito de trabajo conoces a personas, pero no son tus mejores amigos. Puede ser que ya no pueda hacer amigos nuevos como antes, porque la situación es distinta, quizá me conozcan y me cuesta actuar. Pero por lo demás, sigo rodeándome de los amigos de toda la vida, y los nuevos me demuestran cada día que son gente en la que confiar. Les tengo mucho cariño a todos.

¿Tiene Aitana la última palabra en la toma de decisiones sobre Spoiler, la gira y resto de eventos?

Por supuesto que tengo la última palabra en todo lo que hago. Me parece una actitud muy básica criticar la música mainstream y decir con ello que las discográficas te utilizan como un juguete. Probablemente a las discográficas les guste este tipo de música porque es lo que se consume, pero es también lo que yo escucho. No tendría ningún sentido que hubiese sacado, por ejemplo, música indie. Nunca voy a criticar las músicas de otros géneros, y menos ahora, que escucho de todo. Yo no critico ningún estilo musical y me gustaría que las personas fuesen libres para hacer lo que quieran. No signifique que me estén guiando. He sacado canciones dentro del pop muy diferente y eso define mi libertad: hacer un poco lo que quiero.