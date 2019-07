«¡Se acabó la tontería, vuelven los Marea!». Así anunciabais la vuelta.

Ya vale de tanta tontería, de tanto indie, de tanto grupo tributo y de tanta tontá. Como broma ya ha estado bien. Ahora vamos a hacer rock and roll de verdad, como se debe hacer: arcaico, primitivo... Bien.

¿Son estos tiempos salvajes buenos tiempos para regresar?

No lo sé, supongo. Aunque ya la gente se va dando cuenta de que no somos muy de hacer planes.

Llevabais ocho años en silencio... ¿Qué tal os han sentado estas vacaciones?

¡Oh, estupendamente! En mi caso, musicalmente tampoco está la cosa para tirar cohetes, pero descansando soy el mejor, no tengo parangón, ni en echarme siestas€ En realidad he descubierto mi oficio, que es el de pensador. Soy pensador. Lo puedes ejercer en cualquier momento y lugar, y es un oficio muy plácido, incluso más que el de músico o el de párroco. Y ahora, con la vuelta a la actividad, contento, porque no hay que hacer bandera del hambre, que eso es de idiotas, pero físicamente estamos hechos una puta mierda, las cosas como son. Hemos entrado en los 40 años como si hubiéramos entrado en los 90... Que si uno tiene problemas de corazón, el otro no sé qué operación, el otro infecciones... Muy mal.

Por teléfono no se nota.

Hombre, porque uno tiene que estar con el pecho palomo [Risas], pero estamos hechos una puta mierda. En la furgoneta hablamos más de medicamentos que de discos, ¡y eso no puede ser! César, nuestro guitarrista, siempre dice que, a partir de los 50 años, en la vida en general y en la música en particular, salvo honrosas excepciones, lo único que se hace es el ridículo. Así que vamos a aprovechar los cuatro o cinco que nos quedan y a dejarnos de hostias. Aunque luego nunca se sabe, cuando te haces viejo te la suda todo, y a lo mejor salimos a hacer el risión todo lo que se pueda.

Segunda juventud.

Yo creo que no, que éstos van a ser los últimos disparos ya. Como gira, yo creo que será la última. Gira propiamente dicha, digo: de programada, de un año, con cincuneta bolos... Vernos de vez en cuando y hacer alguna cosa sí. Pero yo animo a la gente a que venga, porque cada concierto puede ser el último.

Entonces ¿Marea no ha llegado para quedarse?

Qué va, en diciembre acabamos, y luego vaya usted a saber. No sé si volveremos; ojalá que sí. Si es que sí, es que estamos los cinco vivos y tenemos ganas de hacerlo; esa es la única premisa. Y si no, pues tampoco pasa nada. Hemos estado 25 años haciendo cosas maravillosas. Hemos comido de la música, bebido de la música, conocido mucho mundo, gente maravillosa... No sé de qué nos podríamos quejar, lo hemos tenido todo de cara. Y luego nuestras canciones –que eso trasciende a nosotros mismos–, que van a estar ahí siempre; nosotros palmaremos, o pasará algo trágico y ridículo que será nuestro fin€, supongo que tampoco será normal como el de otros grupos. Espero que el fin de los Marea no sea trágico y sea solo ridículo.

¿Cómo lo estáis pasando en estos primeros conciertos que habéis dado ya? ¿Cómo os está recibiendo el público?

Muy bien. El público es soberano, estupendo. Nos reciben muy bien, porque hay una generación entera que no nos ha podido ver. Han pasado seis años desde la gira anterior. Los chavales que tenían 13 y que nos han descubierto en estos seis, ahora tienen 19, y ahora fuman y beben, y nos quieren ver. Pero a mí me han sentado como una patá en la polla, desde luego. Para los tres primeros conciertos me monté en la furgoneta, me bajé como la sota de bastos y dije: «Uy, uy, uy, Kutxi, vete pa' tu casa, móntate una churrería y trabaja solo por la mañana» [Risas].

¿Ha sido liberador volver al estudio?

A mí lo del estudio tampoco es que me haga especialmente gracia. A mí la gracia me la hace crear, hacer canciones, que es algo mágico. La música es el único arte en que no se trabaja con nada tangible. El pintor pinta un cuadro, pero, en la música, se meten cinco tíos en una habitación y sales con una canción. ¿Dónde está? Pues está. Es algo como mágico, litúrgico. Se habla de algo que no existe, como en misa.

Quizás por eso lo habéis grabado en riguroso directo, para no tener que estar sometidos a tanta claqueta...

Sí, bueno, nos apetecía hace tiempo hacer algo así, lo que pasa es que yo soy muy vago y no me gusta ensayar... Me gusta hacer canciones, pero ensayarlas y eso no. Entonces, como había que ensayarlas mucho para luego hacer las tomas en directo bien. Pero dije: «Venga, nos ponemos un par de meses a piñón a ver si podemos grabarlo todos a la vez», y ha sido muy guay, sobre todo porque no hemos estado un mes en el estudio; hemos estado dos días y medio. Todo lo que sea economizar tiempo está de puta madre, porque yo necesito tiempo para pensar. ¡Soy pensador!

De oficio pensador y poeta.

No, no, poeta no. En la poesía soy un intruso. Yo no ejerzo de poeta. Alguna vez. También he entrado en un par de funerales en misa, y no soy católico. Las circunstancias me han llamado ahí. No, yo no soy poeta. Soy un cantante de rock and roll o un escritor de canciones de rock and roll, que es a lo que me dedico plenamente; y, por encima de eso, a pensarlas. Soy un pensador, como ya te he dicho antes.