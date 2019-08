"La nostalgia está bien, pero no como herramienta para poder seguir tocando"

Daniel Mezquita, guitarra del grupo, afirma que han sabido mantenerse tantos años gracias a no repetir fórmulas

El disco Resurrección salió hace unos meses a la venta, ¿cuáles eran las expectativas después de casi una década sin material nuevo de estudio?

Pues muy altas. Estamos muy contentos después de nueve años sin grabar un disco. La verdad es que las reacciones de la gente que ya lo tiene son muy buenas. Llevamos dos años preparando el disco y creo que el resultado final vale la pena.

¿Por qué el nombre Resurrección, un título muy potente aunque se pueda prestar a bromas, si en el fondo no os habías retirado?

No significa que estuviéramos muertos y hayamos resucitado. Realmente es una resurrección discográfica. No hemos parado de tocar en España y en América, Estados Unidos.. Llevamos los últimos años haciendo discos en directo y acústicos.

Entonces es una buena jugada de marketing: efectivamente no os habías ido pero volvéis a la escena.

En ese aspecto tienes razón, la palabra Resurrección ha impactado bastante, aunque es una canción de amor, habla de un día nuevo.

Vuestro cancionero incluye clásicos ya eternos del pop español, ¿hay algún tema en este disco que pueda alcanzar ese estatus, con una pegada especial?

Hay canciones que sí, muy elaboradas armónicamente. Ahora tenemos una experiencia y un aprendizaje. Este disco no lo habríamos hecho en el 86 o el 87. Vas creciendo y aprendiendo nuevas armonías, nuevos acordes, nuevas formas de escribir. Hay un antes y un después con este disco, como ya nos pasó con Voy a pasármelo bien o Con esta es tu vida, en los que sin salir de nuestra esencia hay sonidos distintos.

¿Cuántas canciones nuevas tocáis en esta gira?

Ocho. Tocamos dos horas y las reacciones están siendo muy buenas.

Pero tienes claro que la gente quiere escuchar y cantar vuestros hits.

Claro, por supuesto, los tocamos. Todos los clásicos están en la lista de los conciertos.

En los 80 y 90 los Hombres G eran el paradigma del fenómeno fan, pero ahora todos hemos crecido, ¿hay menos locura fan en vuestros conciertos?

No es lo mismo, antes era una locura absoluta. Ahora tenemos un público muy amplio: niños, familias enteras. En aquellos años no podíamos ir a ningún sitio ni salir a la calle. Lo difícil es mantenerte tantos años, 35 años después de aquel fenómeno fan el jueves llenamos el Palau Sant Jordi en Barcelona. Todo esto es fruto de haber ido sacando discos: en 2002 tuvimos mucho éxito con canciones como Lo noto como No te escaparás que pilló a gente joven que no nos conocía en absolut. La única forma de ampliar público es hacer cosas nuevas y no quedarte en el pasado

Tenéis una buena conexión con grupos recientes como Taburete, y antes con El Canto del Loco, los actuales referentes del fenómeno fan.

Nos gusta mucho más tocar con gente joven que con contemporáneos nuestros, gente de nuestra generación musical. A nosotros esos festivales ochenteros no nos hacen ninguna gracia. Disfrutamos más con gente que está empezando. Nos llaman constantemente para tocar en festivales de esos pero la verdad es que no nos gusta. La nostalgia está bien pero no como herramienta para estar tocando. Mis respetos a esos festivales, pero me interesan nada.