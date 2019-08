Pablo López disfruta y hace disfrutar al público del Starlite

El escenario se le queda pequeño a Pablo López. Un alma libre con tanta energía, pasión y talento es difícil de contener en un espacio acotado, pero en Starlite ha dado rienda suelta a su lado más salvaje en unos momentos y ha regresado a sus orígenes, a su perfil más genuino, en otros. Con este concierto, que es el segundo del artista malagueño en el Auditorio de Starlite, el festival ha registrado su decimotercer 'no hay billetes' de este verano.

Pablo López, considerado uno de los artistas nacionales más destacados del momento, ha disfrutado en Starlite y ha hecho disfrutar a sus seguidores. Su destreza al piano, al que a veces acaricia y en ocasiones dirige un gran torrente de su fuerza, hace de este cantante y compositor un artista completo que emociona, baila, departe con sus incondicionales y desnuda un poco de su ser en cada show.

"¡Buenas noches, Starlite, gente bonita! Yo ya tengo experiencia en Starlite, pero estoy acojonado igual", decía un entusiasmado López en sus primeras declaraciones al público y después de interpretar el primer bloque de temas de la noche: 'El Camino', 'El Niño' y 'La Mejor Noche De Mi Vida'. "Dame luz para ver a la gente", pedía acto seguido para que se le iluminase el Auditorio y poder mirar a los ojos a sus fans.

Pablo López aprovechó el momento para saludar a la fundadora de Starlite Festival, Sandra García-Sanjuán, y agradecerle su invitación para actuar este año con dos fechas en cartel, la próxima, el lunes 19 de agosto: "Qué bonito que alguien quiera que vengas a tocar a su casa. Los artistas de aquí y de fuera luchan para formar parte de este cartel, así que es un placer estar aquí, por lo que os pido que os despendoléis y seáis genuinos, libres. Vuélvete loco de libertad, siempre".

Los espectadores siguieron al pie de la letra la petición del cantante y compositor, entregándose en cada canción hasta el final del concierto. Pablo López no actúa solo. Además de sus músicos, sus amigos y familiares están muy presentes. Su madre es una más de la actuación, a la que nombra y dedica varios de sus títulos. Su hermano, el dj Luigii López, subió al escenario para abrazar a su hermano por sus cariñosas palabras de aliento y promoción. Su amiga Encarna "que tantos primeros días me ha regalado"; Antonio Cano, amigo y ex componente del grupo donde Pablo López dio sus primeros pasos, 'Niños Raros', fue invitado a tocar la batería en el tema 'La Libertad'; y hasta su gato Freddie formó parte del show.

Con una risa inevitablemente contagiosa, Pablo López fue hilando grandes hits de su carrera como 'Dos Palabras', 'Hijos del Verbo', 'El Gato', 'El Incendio' o 'El Patio'. En el momento de los bises, el artista se desplazó hasta la zona de los palcos para acercarse a sus espectadores ubicados en tribuna. Desde allí, y junto a la fundadora de Starlite Sandra García-Sanjuán agarrada de la mano, interpretó 'Lo Saben Mis Zapatos'.

A modo de cierre, Pablo López aprovechó la grandiosa acústica de La Cantera para cantar, a viva voz, la canción más esperada de la noche, 'El Enemigo'. Sin duda una fue una velada repleta de emoción y energía, una noche para liberarse y dejar fluir los instintos más puros, que continuó posteriormente en la zona Sessions de Starlite con el set del dj y hermano de Pablo López, Luigii López.