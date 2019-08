Los Goya en Málaga: las opiniones del sector audiovisual «boquerón»

Una de las grandes noticias de la temporada es, sin duda, la celebración en Málaga de la trigésimo cuarta edición de los Premios Goya. La ciudad que organiza desde hace más de dos décadas el Festival de Cine En Español acogerá la gran fiesta del audiovisual patrio, una velada que sellará nuestros estrechos vínculos con el cine made in Spain y que supondrá otro espaldarazo a la marca cultural malagueña. Hemos preguntado a destacados agentes del sector cinematográfico local sobre la cuestión.



Kike Mesa. Director y productor

«La ciudad tendría que ser más crítica, porque parecemos nuevos ricos»

1. Como opinión general me parece algo bueno. Málaga merece unos premios Goya, independientemente de las discrepancias que yo pueda tener con cómo hace las cosas la Academia.

2. Me parece una barbaridad la inversión. No me parece oportuna. Tenemos un festival de cine que congrega a las mismas caras que congregan los Goya. Juan Antonio Vigar lo hace excelentemente bien con 1,8 millones de euros, genera y crea un festival con una alfombra roja llena de caras. Me parece una falta de respeto que ahora, de pronto, cuando el festival merece un incremento económico para crecer, que el presupuesto de la ciudad se vaya en esto. No le pongamos ningún pero a la academia. Prefiero que estén en Málaga antes que en otra ciudad, pero tendríamos que ser más críticos, parecemos nuevos ricos. Málaga debería darse cuenta de que tenemos un festival de cine al que si le dieran un 1 millón más luciría más.

3. Málaga debería tener algún auditorio que nos hiciera olvidar una cosa tan horrible como el Martín Carpena. Está genial para ir a ver al Unicaja pero es horrible para unos Goya. Por desgracia, no tenemos ese auditorio. Entiendo que la producción acogerá los Goya con mucho éxito, el sitio está bien comunicado y la producción lo decorará, pero es horrible. Me gustaría un espacio más majestuoso. Espero que por lo menos se amplíe el aforo y que los Goya lleguen a muchos malagueños. Si el presupuesto se los van a gastar en malagueños, que Málaga no sea sólo el decorado, sino que las cinco mil entradas que calculo que el Martín Carpena es capaz de albergar, puedan ir a malagueños, no lo vería tan mal. Estaría bien que Málaga se hiciese valer en este sentido.

Juanma Lara. Actor

«Creo que la inversión va a merecer la pena»

1. Me parece fantástico que cualquier acontecimiento de la importancia de los Goya venga a la capital en la que vivo y que me encanta.

2. Creo que las inversiones siempre tienen que estar medidas por lo que va a traer el acontecimiento a la ciudad. Málaga está en un momento de visualización fantástico, España entera se fija en Málaga y es un destino muy atractivo. Me parece una inversión positiva siempre que tenga una repercusión económica y publicitaria parecidas. Ahora lo que espero es que la inversión merezca la pena. Eso tendrá que determinarlo el Ayuntamiento pero yo creo que sí va a merecerla.

3. Imagino que tanto el Ayuntamiento como los técnicos habrán barajado muchos sitios para hacerlo y habrán considerado que es el mejor. A mí me parece que está bien, siempre que los organizadores lo adecuen al acontecimiento que es. Quizás está un poco lejos del Centro, pero en principio me parece bien.

Antonio Meliveo. Músico y productor

«Málaga tendría que tener un auditorio de 2.000 localidades por lo menos»



1. Me parece extraordinario, para los Goya, para Málaga, para los académicos y para la gente del cine de Málaga. Me parece que es una simbiosis muy buena. Málaga es una ciudad muy cinematográfica, con un festival muy importante en el panorama nacional e internacional, por lo que esta simbiosis me parece magnífica.

2. Hay mucho que hablar sobre esa inversión y el retorno que podría tener. No conozco los detalles del proyecto, así que no puedo valorarlo en ese sentido.

3. Yo, como músico, puedo decir que el Martín Carpena no tiene la mejor acústica del mundo, deja mucho que desear, por lo que habría que mejorarlo bastante en ese sentido. Supongo que habrá otras razones de espacio o logística para que hayan elegido ese sitio. Málaga debería tener un auditorio de 2.000 localidades, por lo menos. Algunos estamos luchando por ese auditorio desde hace mucho tiempo pero hay muchas razones que nos privan de conseguirlo. Otras ciudades como Sevilla ya cuenta con varios espacios de ese tamaño y con ese equipamiento cultural de primer orden.

Daniel Ortiz Entrambasaguas. Director y responsable de Procinema

«Se va gastar en un solo día el presupuesto del cine andaluz de todo un año»



1. Lo celebramos, como todo el mundo. Estoy muy contento de que los Goya se celebren aquí, en nuestra ciudad. Yo creo que si hay una ciudad en España en la que el cine está presente con mayúscula, es Málaga. Y no sólo desde hace 23 años con el Festival, sino porque en la Costa del Sol llevamos rodando películas desde que, prácticamente, se inventó la cinematografía. Málaga es una ciudad de cine, con mayúsculas. Estoy muy contento por que se celebren en Andalucía, en primer lugar, y después por que sea en una ciudad donde el cine es un referente, como es Málaga.

2. Es delicado. Aquí quiero romper una lanza en favor de mis compañeros, como presidente de la Asociación de Productores de Cine de Málaga. Puedo decir que todo lo que sea en pro de que Málaga tenga esa visibilidad a nivel internacional es bienvenido. Pero esa inversión, que se gasta en un solo día, es el presupuesto que tiene el cine andaluz en un año. Estaría bien reivindicar que Andalucía tuviese ese apoyo, como tienen otras comunidades como Valencia, con 5 millones anuales. Y mira dónde está el cine valenciano y dónde está el andaluz, a nivel nacional e internacional.

3. El Martín Carpena es el lugar adecuado para hacerlo en esta edición, sí, es el único que hay. Lo ideal sería que tuviéramos un auditorio como otras ciudades, donde poder celebrarlo. Málaga necesita un auditorio, por todos los espectáculos que se celebran aquí durante todo el año. ¿El Martín Carpena es el mejor escenario? No. ¿Que es el mejor escenario ahora mismo? Sí.

Rafael Robles «Rafatal». Director y dj

«Es el momento idóneo para que la Academia de Cine apueste por Málaga»



1. Me parece fantástico, maravilloso. Es el momento idóneo para que la Academia de Cine haya decidido que somos la candidatura perfecta. Málaga lleva ya mucho tiempo apostando por la cultura y por el cine, nos estamos convirtiendo en una ciudad de referencia.

2. A nivel económico, no podría valorarlo. Lo que sí te puedo decir es que no llega al presupuesto medio de lo que cuesta hacer una película. Ni siquiera llega al presupuesto estándar de 2-3 millones de euros que cuesta la producción de una película. Si lo comparamos, además, con el impacto económico que supone para una región la producción cinematográfica, el impacto es de millones de euros. Lo que devuelve la industria cinematográfica a un región, respecto a su inversión, está multiplicada. Habría que ver, primero, si la inversión luego se recupera. Además imagino que no será el único patrocinador de la gala, no será la única fuente de ingresos de esta gala.

3. Imagino que en las circunstancias actuales de la ciudad, por aforo, es necesario que se haga en el Carpena. Cuando Málaga tenga su auditorio cubierto se podrán realizar ahí este tipo de galas. Quizás esto ayude a esa promoción y a que, de una vez, se lleve adelante el proyecto del Auditorio de Málaga. Independientemente de su ubicación definitiva, de los organismos que lo ejecuten, es fundamental que esta ciudad tenga un auditorio de grandes dimensiones.

Ignacio Nacho. Director y actor

«Cualquier actividad con una repercusión positiva para la ciudad me parece interesante»



1. Cualquier actividad que tenga una repercusión positiva para la ciudad me parece interesante, independientemente de su índole. En este caso me concierne porque trabajo en este campo, pero probablemente no asista porque nunca me han invitado nunca, igual que tampoco me invitan a la ceremonia inaugural del Festival de Málaga.

2. Imagino que las personas que han decidido esa inversión están calificados para determinar si es interesante. Yo ignoro los temas económicos y supongo que esos 1,4 millones pretenden ser una inversión, no un despilfarro.

3. Si me pregunta si es necesario un auditorio para Málaga, creo que la ciudad tiene buenos espacios, lo que necesita es gente que los llene. El Auditorio de la Diputación de la calle Pacífico ya me parece un espacio bastante espectacular, desde mi punto de vista está bastante desaprovechado. En los años 80 y 90 es verdad que había un déficit de espacios, ahora lo que necesitamos es gente que los llene.

Dylan Moreno. Productor

«Lo que va a devolver a la ciudad será suficiente para una inversión tan grande»



1. Teniendo en cuenta que Málaga, sobre todo en los últimos años, está creando bastante industria audiovisual y cinematográfica, yo creo que, además del festival, que tengamos esta propuesta en nuestra ciudad es positivo.

2. Me parece una inversión adecuada en este caso. Esa cuantía, la diferencia de lo que pueda devolver a la ciudad y lo que se ha gastado creo que será suficiente para una inversión tan grande.

3. Málaga debería tener ya su propio auditorio, entre otras cosas porque la acústica del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena no es la ideal para un evento como los Goya.

José Antonio Hergueta. Director y productor

«El Martín Carpena va a dar una imagen un poco pobre. Ojalá la escenografía ayude»



1. Me parece estupendo que Málaga, que ahora mismo tiene una gran marca cultural, sea también la capital del cine español. Como ya viene demostrando con el festival de cine desde hace 23 años.

2. Es difícil valorar qué otras inversiones se están haciendo en otras acciones turísticas, porque entiendo que ese dinero saldrá de alguna bolsa dedicada a campañas de promoción de la ciudad. Es delicado porque es el presupuesto del Festival de Cine, con todo su engranaje, durante un año y lo van a quemar en una semana. Confiamos todos en que se aproveche bien.

3. El Martín Carpena deja mucho que desear, va a dar una imagen un poco pobre, francamente. Pero siendo enero, está muy difícil. Yo soy de los que ha apoyado el auditorio y ojalá esto sirva para acabar de dar ese impulso, que ya se paró con la anterior crisis.