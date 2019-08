Cuatro mil malagueños 'emigran' en nombre del dance

¿Creen que hay ya demasiados festivales de música en la Costa del Sol? No son de su opinión un buen puñado de jóvenes malagueños que no satisfechos con la oferta de citas de su provincia, 'emigran' a otras ciudades cercanas en busca de emociones musicales. Y no son pocos. El Dreambeach Villaricos, en Almería, acoge desde hoy y hasta el 11 de agosto a más de 4.000 chicos y chicas de Málaga, atraídos por un suculento cartel, impepinable para los amantes de la EDM y el trance. Y es que hablamos de una especie de versión patria del mítico Tomorrowland yanqui, el festival dance más grande del mundo.

Armin van Buuren, Steve Aoki, Don Diablo, Steve Angello, Knife Party, Loco Dice, Paul Kalkbrenner o Marco Carola, entre muchos otros, son los grandes atractivos del Dreambeach Villaricos de la temporada. El festival es, cada año, un lugar de peregrinación y encuentro para la numerosa comunidad dance de Málaga y de toda España. En una apartada playa de Villaricos-Palomares, una mágica esquina del mapa donde se funden el desierto almeriense y el Mar Mediterráneo, más de 150.000 amantes de géneros como el EDM, el Techno, el Bass, Hardstyle, Trance o Hip-hop están a punto de vivir 5 intensos días de fiesta, avisan desde la organización.

Los desplazamientos por carretera y tren han comenzado esta semana y se espera que alcancen su punto álgido hoy mismo, día en que abre sus puertas la enorme zona de acampada del festival, con espacio para 30.000 per-sonas y comodidades como piscina y escenario propio. Para facilitar el viaje a los 'dreamers', la organización ha fletado autobuses desde Málaga y otros puntos. Sin embargo, el vehículo propio y, cada vez más el Blablacar, son los métodos de transporte preferidos por los malagueños que se apuntan a la aventura.