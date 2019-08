Jennifer Lopez ya está entre nosotros

«Consigues lo que das. Lo que pones en las cosas es lo que lograrás de ellas». Es una de las muchas frases inspiracionales de Jennifer Lopez, la diva del Bronx, una auténtica máquina del entretenimiento (cantante, actriz, bailarina, personalidad televisiva y un larguísimo etcétera), un icono de la latinidad ahora tan crucial en la cultura popular, una marca registrada en sí misma y, ante todo, una mujer hecha a sí misma a base de esfuerzo, disciplina y desestimar los noes. Así ha conseguido cincelar unos espectaculares 50 años recién cumplidos, que celebra con 'It's My Party', una gira mundial que hoy, por fin, pasa por Fuengirola, única parada española, el gran recital del verano de la Costa del Sol (y eso que está siendo una temporada repleta de nombres de relumbrón). La cantante acaba de llegar al aeropuerto de Málaga procedente de Turquía y acompañada por su hija, Emme.

Más de 10.000 entradas se despacharon a través de internet el día en que salieron a la venta (quedan todavía unos pocos tickets, pero con toda seguridad se colgará el no hay billetes). Y es que no es habitual poder ver más o menos de cerca a J.Lo, una artista que no suele salir de gira a menudo, y menos por Europa. Ni un show tan tremendo como éste, cuidado hasta el más mínimo detalle: un equipo de 90 personas acompaña en dos aviones por el mundo a Lopez, que debe de llevar tantos baúles como La Piquer (en cada recital la solista tiene seis cambios de vestuario).

La neoyorquina llegó ayer por la noche al Aeropuerto de Málaga desde Turquía, en cuya ciudad-resort actuó el pasado martes (y para celebrities como Kim Kardashian, por ejemplo, que llegaron a desembolsar entre 1.600 y 55.000 euros para hacerse con unos tickets VIP). Como era de esperar, todo con los niveles de discreción y seguridad habituales en los entornos de las estrellas internacionales como la Lopez, que tiene en su cuenta corriente nada más y nada menos que 370 millones de dólares, según Forbes.

Así que no se sabe a ciencia cierta en qué hotel se hospeda la diva del Bronx. En Fuengirola hay menos de diez establecimientos cinco estrellas gran lujo... y una villa espectacular que, curiosamente, está reservada en estas fechas, quizás, quién sabe, por Jennifer Lopez y su gente. Desde luego, podría ser: viene de alojarse en Turquía en una villa de tres plantas, a prueba de balas, con cinco baños, piscina y un helipuerto privado. Ése es el nivel J.Lo. Lujo y bling bling ganado a pulso.

Este jueves por la noche, a partir de las 22.00, se subirá a la loma del Castillo Sohail una mujer que ya es un icono. Cumple medio siglo y lo celebra con una fiesta, a su mayor gloria (quienes hayan visto en YouTube el making of de este tour habrán comprobado que la modestia no es una de las cualidades esta artista), pero que sus fans vivirán como también suya, de ellos.