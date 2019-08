"El que no me haya visto actuando en directo no sabe mucho de mí"

Volverá a Málaga para cantar en la inminente Feria de Málaga. La cita, el lunes 19 de agosto, en el Auditorio del Cortijo de Torres. Ah, y Rosario avisa: "Quien venga al concierto luego no va a poder dormir". La artista promete dar a los malagueños un show con mucha energía.

Cantante, compositora y actriz, Rosario Flores ha heredado sin duda el torrente de energía de su madre y también el imán con el que se mete en el bolsillo al público. Y también a los pequeños artistas de La Voz Kids, programa con el que volverá en septiembre, que la han elegido como la coach favorita del programa. De éxito sabe mucho. De momento ha vendido ya más de dos millones de discos. Pero quiere más y ya trabaja en sus nuevas canciones. Doce discos de platino y tres de oro no son suficientes.

¿Qué va a ver la gente que vaya al concierto de la Feria de Málaga?

Voy a hacer un repasito por todas mis canciones que son más exitosas y voy a dar un show con mucha energía. Quien venga al concierto luego no va a poder dormir. Por eso lo que más me gusta es el directo porque tienes la oportunidad de ver a la gente, te ve, te siente; es lo más auténtico, con lo que más disfruto y lo que más me gusta. El que no me haya visto en directo no sabe mucho de mí.

El flamenco tiene vínculos con muchos géneros. Por ejemplo, usted ha actuado en muchos festivales de jazz...

Bueno, yo creo que el flamenco tiene más conexión con el soul y el rhythm and blues, pero al final está todo relacionado. Lo importate es el sentimiento, que todo sea calentito. Todos los músicos nos podemos adaptar.

¿Qué diría a quienes están en contra de la fusión de músicas y estilos?

Pues que de la mezcla han salido cosas maravillosas. Y la evolución es experimentar, mezclar, improvisar... todo lo que sirve para hacer música. Veremos a ver qué nos trae el futuro. A mí me gusta ver los nuevos estilos que salen, las nuevas músicas. Es ley de vida.

Junto a su hermana Lolita está trabajando con Mediapro para hacer realidad el biopic sobre su madre, Lola Flores, en formato serie. ¿Cómo va el proyecto?

Ahí estamos, en los principios de los principios. Todavía faltan muchas reuniones. Estamos muy ilusionadas en hacerlo, pero queda mucho camino todavía.

Rosario Flores lleva siete ediciones en La Voz, dos en la de adultos y cinco en la de niños. Además es la coach favorita de los más pequeños.

Bueno, me lo tomo muy bien porque me siento muy querida por los niños. Es lo mejor que me ha pasado en La Voz. Son valientes y sinceros, y te enseñan mucho. Me siento queridísima por ellos y es el mejor regalo. Yo soy su monstrua y ellos son mis monstruos. Siento que me ha caído del cielo un regalo.

Estuvo rodeada de música desde niña. ¿Qué experiencia le ha aportado trabajar en ese programa con niños?

Me veo reflejada en la ilusión que yo tenía de ser artista cuando era jovencita y a mí se me hizo el sueño realidad. Lo que les digo es que luchen por sus sueños para que se hagan realidad y que lo que hagan tenga alma. Pero me lo tomo como un juego porque son muy pequeños y la vida es muy larga. Lo importante es que sientan la música y se diviertan.

¿Volverá en la próxima edición?

Sí, la nueva edición empieza en septiembre y es muy potente.

Por cierto, ¿hay nuevo disco a la vista?

Ya estoy componiendo canciones nuevas y muy pronto las escucharéis. En septiembre, yo creo. Ahora de momento estoy de gira en España, luego me iré a América y después empezaré con el nuevo disco.