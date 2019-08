López Simón: "En La Malagueta me sentí torero por primera vez"

«La tarde que más he disfrutado de mi profesión no fue ni mi alternativa en Sevilla ni ninguna de mis puertas grandes de Madrid, fue en aquel certamen», sentencia.

El 13 de agosto de 2009, un jovencísimo Alberto López Simón, se proclamaba ganador del IV Certamen Internacional de Escuelas Taurinas de La Malagueta. Justo diez años después, el entonces alumno de la escuela madrileña y ahora matador de toros, recuerda con cariño este acontecimiento que supuso un impulso destacado en su carrera.

Tras imponerse a los otros dos finalistas, el melillense afincado en nuestra capital Adolfo Ramos y el mexicano Gerardo Adame, el entonces presidente de la Diputación, Salvador Pendón, le hacía entrega de un trofeo del artista David Vahamonde que conserva con cariño en su domicilio. «Siempre lo he dicho, la tarde que más he disfrutado de mi profesión y más torero me he sentido no fue ni mi alternativa en Sevilla ni ninguna de mis puertas grandes de Madrid, fue en aquel certamen; nunca he sentido tanta felicidad como esos días», se sincera al recordar este primer gran triunfo de su carrera.

«Hasta entonces siempre había toreado en plazas pequeñas, y llegar a una plaza tan bonita como La Malagueta y verla llena me hizo ver lo bonito que esta profesión y que ese era el camino que quería seguir, me sentí por primera vez torero». Además, lograba el premio añadido de poder volver al año siguiente con picadores, «lo que suponía un reto por volver a esa plaza que me había enamorado y ante un público con el que tenía que estar a la altura de todo lo que me habían dado».

Cartel

En esa tarde de la feria de 2010 compartía cartel con el malagueño Fortes, un diestro con el que el torero del barrio madrileño de Barajas lamenta no poder coincidir este año y del que no oculta la admiración que le procesa. «Lo disfruto mucho como aficionado y lo admiro como persona», señala para confesar que «su carrera ha tenido percances muy graves que yo sinceramente no sé si habría sido capaz de superar con la entereza con que Saúl lo ha hecho». «La verdad es que Fortes en Málaga es mucho Fortes, y los demás somos unos forasteros», sentencia.

Transcurridos los años, una vez convertido en matador de toros en una ceremonia de alternativa en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, La Malagueta sigue siendo una plaza muy especial para López Simón: «La afición de Málaga me encanta, es un placer sentir su cariño; es una plaza exigente a la hora de medir un triunfo pero con una afición que sabe reconocer cuando se entrega un torero».

En esta década, tanto el Alberto persona como el López Simón torero han ido evolucionando de forma notable. «Forzosamente hay que ir madurando, porque van sucediendo cosas en tu vida y en tu profesión que te crea nuevas responsabilidades y eso te va quitando la inocencia que tienes en los inicios, pero te va dando otros conocimientos y sabiduría», señala.

Exigencia

El próximo domingo 18 de agosto, después de haber cortado el pasado año una oreja de cada toro y haber obtenido el trofeo a la mejor estocada de la Feria, regresa a La Malagueta con el reto de abrir la Puerta Grande Manolo Segura. «Málaga es una plaza con exigencia y no es sencillo salir a hombros, pero voy con la ilusión y el sueño de cuajar mis toros» de la ganadería de La Palmosilla, en uno de los festejos que conformarán en esta edición el Desafío Taurino. Sobre esta propuesta ganadera de las asociaciones y peñas de la provincia, López Simón señala que «es un aliciente más para el público y veo positivo que se busquen nuevas fórmulas que generen ilusión».

Huesca, Villarrobledo o El Burgo de Osma serán algunas de sus paradas antes de aterrizar en nuestra capital. «Me siento muy bien, y encaro la parte de la temporada más intensa», se prepara el López Simón ante un mes de agosto en el que la fecha de Málaga está marcada en rojo. En el paseíllo le acompañarán sus compañeros Román y David de Miranda para buscar el ansiado triunfo ante los astados de La Palmosilla que aguardarán en los chiqueros.