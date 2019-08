Tío Blanco Hetero: "Renegar de la belleza es una traición"

Acaba de publicar junto a Leyre Khyal Prohibir la manzana y encontrar la serpiente (Deusto), un libro con el que alertan del riesgo de infantilizar a las mujeres

Dígame, Sergio, qué tiene usted contra el feminismo.

Nada y de hecho he escrito este libro con una feminista pero me rebelo contra el discurso ideológico y sectario de algunas mujeres que no admiten críticas y que ensalzan entre otras lindezas el antisexo y la supuesta pureza de la mujer.

¿Adónde nos lleva la teoría queer de que el sexo no está en la naturaleza humana y que es fruto de una construcción social?

A que el sujeto político de la mujer desaparece para el feminismo con la idea de equiparar a los géneros.

¿Por qué dice usted que el feminismo ha abandonado a las mujeres?

Más que abandonarlas las quiere tutelar. Venimos del machismo y pasamos a un feminismo institucional que las infantiliza.

¿Qué tiene que ver la heterosexualidad con el orden patriarcal y el sometimiento femenino?

El patriarcado resurge de repente en el momento en el que las mujeres son más libres que nunca. Ahora se inventan el término heteropatriarcado sin base académica alguna con teorías vacías y tramposas para convertirlo en una suerte de dominación masculina.

¿En qué consiste lo que llama utopía no heteropatriarcal?

No existe. Llaman heteropatriarcal a la estructura en la que vivimos. El heteropatriarcado para ellas lo es todo. Nos quieren vender con esta idea otra forma de revolución.

¿Es que no puede haber igualdad entre el hombre y la mujer?

Sí en términos jurídicos y de oportunidades. Esa igualdad puede ser más efectiva pero no podemos pretender que tanto mujeres como hombres se distribuyan a través de los estratos sociales de una manera igualitaria. Tenemos ciertas diferencias innatas que nos inclinan hacia unos lugares u otros.

Pesan también diferencias culturales.

Sí, pero no es útil intentar educarnos como si no hubiese diferencias entre los sexos. La disidencia feminista no puede imponerse para todos.

¿Es en su opinión la naturaleza la creadora de la desigualdad entre los sexos o es un invento social?

Hay gente muy determinista que da más valor al factor biológico y otra que apela al factor cultural. Yo creo que ese impacto cultural es importante pero también el biológico.

¿Se puede conseguir la igualdad de los sexos por decreto?

Si se intenta regular cada movimiento que hacemos a lo mejor acabamos todos perdiendo libertades.

¿Hasta qué punto la llamada discriminación positiva está rebajando los derechos de los hombres en beneficio de las mujeres en España?

La discriminación positiva como cualquier tipo de discriminación es nociva para la sociedad.

Lo cierto es que las mujeres cargan en exclusiva con el peso de la reproducción.

Ahí sí que los hombres no podemos igualarnos a las mujeres. El embarazo, que es un proceso muy complicado, afecta a la vida laboral de la mujer. Normalmente cuando las mujeres tenían hijos tendían a trabajar menos y los padres, a echar más horas. Ahí es cuando aparecía la brecha salarial pero es algo difícil de solventar porque las prioridades de muchas mujeres están cambiando.

¿Cuánto hay de condicionamiento social en ese cambio?

Es posible que lo haya pero quién es nadie para decir quién es una buena madre. Las feministas lo que buscan es que la sociedad les ayude cuando quieren ser madres, defienden el anticapitalismo y al final lo rebajan todo a la remuneración económica que reciben.

La violencia machista sigue produciendo muchas muertes de mujeres.

No hay que reducir cualquier muerte que sucede en el ámbito de la pareja a una causa machista y estructural. Parece que una mujer no puede cometer esa violencia contra su pareja porque las feministas entienden que el hombre siempre es dominante. A esa idea me opongo.

¿Qué defiende entonces usted teniendo en cuenta que la gran mayoría de las víctimas son mujeres?

Que también hay muchas mujeres que tienen una relación de poder sobre sus parejas varones. Otra cosa es que cuantitativamente esta violencia es menor debido a que los hombres son más dados al uso de la violencia letal que las mujeres que son menos efectivas.

¿Está el discurso feminista creando incertidumbre y rebajando la virilidad?

Crea sin duda incertidumbre y más que rebajar la virilidad fomenta otras cosas.

¿Qué cosas?

Cuando hablan de la virilidad tóxica se refieren a comportamientos masculinos pero cuando esos comportamientos los reproducen las mujeres se aplauden. El prototipo masculino convertido en mujer

es visto por el feminismo como un ejemplo. Cuando el hombre tiene comportamientos femeninos los interpretan como una masculinidad positiva.

¿Quiénes son esos aliados coyunturales del feminismo que darán a las mujeres la puñalada por la espalda?

Esos hombres que ahora se hacen los sensibles huyendo de la imagen de misógino pero que en realidad lo que quieren es captar la atención de las mujeres para conquistarlas. Al final, son hombres y reproducirán sus comportamientos ancestrales.

Que haya una masculinidad tóxica, ¿quiere decir que los hombres son tóxicos?

Eso es lo que nos quieren decir, que los hombres son malos por naturaleza, pero tienen la opción de cambiar si se rebelan contra ello. Si ves la luz, te arrodillas y pides perdón podrás deconstruirte y llegar a ser un aliado y no un ser totalmente despreciable. No hay que rescatar a los hombres de su masculinidad con el pretexto de que son violentos.

¿En qué se traduce la presión que siente el hombre cuando aspira a ser elegido por una mujer?

Hay una presión muy fuerte. Las mujeres se quejan de estar rodeadas

de babosos pero nunca se preguntan por el sufrimiento de ese tío que se acerca a una mujer, no recibe más que hachazos y luego se pone a llorar al volver a su casa.

¿Le han rechazado a usted muchas veces?

¡Claro que sí!. Hay mujeres que se tienen que quitar de encima a los tíos porque todos las desean, que es de lo que se quejan muchas de ellas, y hay el pobre diablo con el que no se quiere acostar nadie. Se lo que es sentir pánico de acercarse a una chica.

¿Por qué considera una farsa la sororidad, es decir la solidaridad entre las mujeres?

Esto nos lleva a reflexionar por qué las mujeres guapas siempre han sido atacadas tanto por misóginos que se sienten amenazados como por otras mujeres que las envidian. Leyre reivindica la sexualidad femenina como un instrumento que otorga a las mujeres enorme poder si es usado inteligentemente. Renegar de la belleza es una traición.