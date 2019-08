'The Crown' busca figurantes en Málaga

Olivia Colman y Tobias Menzies, en 'The Crown'

Las empresas de casting, por cuestiones de privacidad y contratos, no suelen revelar para qué producción buscan actores, figurantes o extras. Pero para descifrar el reciente anuncio de Mamen Films no se necesita de un detective. La firma liderada por Pilar Moya ha convocado un casting online para participar en una «serie internacional» y «muy conocida» que se rodará en Málaga en la primera quincena de octubre. A tenor de lo publicado en diversos medios internacionales, se trata de ni más ni menos que una de las joyas del catálogo de Netflix, 'The Crown', que ya grabó el año pasado parte de su tercera temporada (que se estrenará el próximo 17 de noviembre y en la que Moya ya participó como responsable del casting local) en la Costa del Sol, y que para su siguiente tanda también recurrirá a Málaga, además de otras provincias andaluzas como Almería.

¿Qué busca el equipo de la serie sobre las aventuras y desventuras de la familia real británica capitaneado por Paul Morgan? De todo un poco: hombres y mujeres, de 18 a 65 años, de "todas las nacionalidades y razas", y con cabello de color moreno, rubio y pelirrojo; también se buscan niños y niñas de entre 5 y 11 años de edad. Los interesados en este trabajo de figuración deben inscribirse antes del 31 de agosto a través de esta página web. Allí deberán completar un formulario y adjuntar fotos actuales: se especifica que no deben enviarse selfis ni tampoco imágenes en las que los aspirantes aparezcan con gafas ni con sombreros. Los seleccionados deberán realizar pruebas de vestuario, a partir del 4 de septiembre.

Los fans de 'The Crow'n, y son legión, están deseando que llegue el 17 de noviembre, porque la tercera será una temporada de cambios: Claire Foy y Matt Smith ya no serán Isabel II y el duque Felipe; en su lugar, los más maduros Olivia Colman y Tobias Menzies encarnarán a los monarcas. Y se unirán, atención, Helena Bonham Carter, como la princesa Margarita, y Ben Daniels en la piel de Antony Armstrong-Jones.

Pero es que los fichajes de la cuarta temporada, la que volverá a la Costa del Sol, son más que interesantes, tanto por las actrices como por sus personajes: en primer lugar, tenemos a la revelación, una casi desconocida Emma Corrin, que encarnará a Diana de Gales y, después, a la gran Gillian Armstrong, la Scully de Expediente X, que incorporará a la dama de hierro, Margaret Thatcher. Así que, ya saben, si quieren codearse con royals y salir en plano en una de las series de moda, ya saben lo que tienen que hacer.