Aitana encandila a Fuengirola con su PlayTour

Fuengirola esperaba todo un espectáculo y la noche no defraudó. Aitana se convirtió en la protagonista de una de las fechas más esperadas del Festival Marenostrum con un concierto multitudinario en el que la joven artista catalana hizo las delicias de los miles de seguidores que se dieron cita junto al castillo Sohail para disfrutar de su PlayTour. Ante un recinto abarrotado, Aitana demostró que los que vieron en ella a una artista con largo potencial no se equivocaron y dejó patente que tiene motivos de sobra para ser considerada una de las artistas revelación del panorama nacional en estos últimos años.

Pasadas las diez de la noche, los sones de Teléfono dieron comienzo a un espectáculo en el que no hubo tiempo para el descanso ni el aburrimiento. Con el outfit negro que ha elegido para sus últimos conciertos, Aitana fue recorriendo las canciones que forman parte de su último trabajo, Spoiler, y mezclando baladas con ritmos más movidos. A Teléfono le siguieron Stupid, Mejor que tú y Perdimos la razón y la artista quiso aprovechar para dar las gracias a los asistentes, asegurando que estaba emocionada al ver la entrega del público. Emoción hubo también en temas de corte más sereno como Barro y hielo y en Las Vegas el público lo dio todo mientras la pista se llenaba de globos amarillos alzados por sus fans.

Y llegaron Arde, tema que Aitana defendió en OT en la carrera a Eurovisión de ese año, y Nada sale Mal. Tras este último tema, Aitana agradeció a la gente que le sigue la confianza que va ganando poco a poco, una confianza que se puede ver también sobre el escenario y en su buen directo. La Aitana que tenía cierto miedo al baile ha dejado paso a una cantante que se mueve cada vez con más soltura y que disfruta igual cuando está bailando que cuando está sola con el pie de micro frente a miles de personas. Sí se nota esa confianza que ha ido atesorando desde que comenzó su gira hace apenas dos meses, pero aún sea fácil encontrar a esa chica catalana que enamoró a los seguidores de OT17 hace ya casi dos años y que por momentos mira al público sin creerse todavía lo que ha conseguido.

En las casi dos horas que duró el espectáculo, Aitana se mostró simpática y cercana con el público, como demostró con Presiento, tema que canta en colaboración con Morat, y en el que no dudó en poner a hacer sintonías con ella a los miles de asistentes, que conformaban un público muy variado y de todas las edades, niñas pequeñas embargadas de emoción, familias enteras bailando al son de sus canciones, parejas de mediana edad y grupos de jóvenes que lo dieron todo y no dejaron de cantar ni uno de sus temas.

Porcorn, la cover de Someone like you, Cristal y un medley de temas que cantó en Operación Triunfo (Chandelier, issues y Bang Bang) dieron paso a una de las canciones que más éxito le ha dado a la cantante, Con la miel en los labios, uno de los temas que la artista considera más especiales para ella y en el que demostró que las baladas son un terreno en el que se mueve a la perfección. Y tras este tema Hold y Vas a quedarte, en la que su mirada denotaba la más pura ilusión de ver a miles de personas coreando la canción. "Gracias por cantarla, es increíble que cantéis canciones que he compuesto", agradeció Aitana después de preocuparse por un desmayo que se había producido entre el público.



Antes de presentar a su banda y bailarinas y dar las gracias a su familia, que ayer se había desplazado a Fuengirola para verla, Aitana deleitó a sus fans con los ritmos de Me quedo, tema en el que colabora con Lola Índigo, para entrar en la recta final del concierto con Lo Malo y cerrar una noche de diez con Procuro Olvidarte, canción en la que de nuevo la artista fue toda emoción en una versión de corte intimista en la que se puede apreciar el potencial de su voz. Eso sí, un consejo para los asistentes a futuros conciertos, Procuro Olvidarte se disfruta mucho más sin gritos innecesarios.

La artista tiene hoy una cita con Cádiz y será la protagonista en Chiclana del Concert Music Festival en otro concierto también muy esperado. Y tras este llegarán más conciertos, ya que la gira tiene fechas cerradas hasta diciembre. Y los que vendrán, porque la joven cantante ha demostrado que tiene proyección y posibilidades de consolidarse. Por ahora, los números la avalan de sobra. Más de cinco millones de oyentes mensuales en Spotify, trece discos de platino y nueve de oro y un hueco en el top de las listas de ventas desde que Spoiler salió a la venta.