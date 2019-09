Malaka trending topic

Más allá de la crítica que pueda hacerse al producto televisivo, al guión, a los diálogos de los protagonistas, a la ambientación o al ritmo de la trama, la serie Malaka que TVE estrenó en la noche de este pasado lunes en su prime time, con sus dos primeros episodios, ha causado furor en las redes sociales, hasta convertirse en trending topic nacional. Los mensajes publicados por los parroquianos de la red social del pajarito, muchos de ellos malagueños, destacaban lugares reconocibles de la ciudad, bromeaban con los giros lingüisticos y expresiones coloquiales y celebraban la irrupción de un pitufo en el desayuno de uno de los personajes, de un gazpachuelo en el almuerzo de otro o de una tortilla liá, en la cena.





#Malaka

No entiendo porque no subtitulan determinados diálogos. De momento no he entendido de mis la mitad.

No todo tenemos hecho el curso de andaluz