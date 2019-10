'Desde la base', la exposición de un abuelo y dos nietas

La sala Manuel Barbadillo acogerá hasta el 14 de octubre, de lunes a viernes, de 10 a 13.30 y de 18 a 21 horas, una singular exposición del presidente de la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga

La definición de Paco Jurado acepta muchas acepciones. Artista, autodidacta, extravagante, sindicalista... Aunque una de sus muchas facetas resalta ahora más que nunca. Desde que nacieran Ehla e Indira, Paco puede presumir de parentesco y afirmar que, por encima de todo, es abuelo.

Y precisamente junto a sus dos nietas, a las que define como «sus dos pilares en la vida», Paco cumple un sueño: compartir un espacio para el arte a través de Desde la base, una exposición que demuestra el carácter autodidacta, según el artista, que caracteriza al malagueño, además de la infinita y sorprendente creatividad que acompaña a la ingenuidad de un niño. «Desde la base porque el artista nace o se hace, porque hemos hechos nuestras propias técnicas, nuestras propias formas de expresar sin ir a la escuela», explica Paco. Aún así, defiende la importancia de la enseñanza y para ello, cita a Salvador Allende: «No me canso de decirlo, cuánto más culto sea un pueblo, más rico será este». Tal es así que para que esta exposición arrancase, Paco impuso una condición sine qua non: sacar buenas notas en el colegio. Y tanto Indira como Ehla, cumplieron.

Inspiración en el verano



Acabadas las clases, el abuelo otorgó un paquete de folios a cada una de las nietas para que durante las vacaciones cada hoja se tornase en una inquietud, un recuerdo e incluso una fantasía imposible. «Yo me inspiraba en la Feria, en mi abuelo, mi abuela, los dulces... Yo pensaba y me venía a la cabeza, algunas me las inventaba», cuenta Indira Rosillo, de 11 años, que apunta a Picasso como su pintor favorito, aunque sigue los consejos y las técnicas recomendadas por su abuelo. A Ehla Rosillo, con solo 7 años, le gustó imaginar el espacio exterior cuando daba color al papel, aunque también se basó en sus propias anécdotas: un día de piscina, una comida...«El primer dibujo lo hice en su casa», recuerda Ehla.

«Han pintado su mundo», sostiene Paco Jurado. Dos mundos no necesariamente iguales, con felicidad y dificultad a partes iguales, que se muestran a la mirada que observa y presta atención. Pese a la emoción por que sus cuadros acompañen a las obras de su abuelo en esta exposición, las dos pequeñas no tienen claro si el dibujo las acompañará a lo largo de su vida. Aunque Paco Jurado no duda en absoluto: «Ellas serán lo que quieran ser».

Así, las albas paredes de la Sala Manuel Barbadillo lucirán hasta el 14 de octubre más de un centenar de dibujos junto a las últimas esculturas de alambre y latón de Paco, toda una mano experta junto a dos mentes totalmente libres.