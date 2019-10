Arantxa Echevarría: "Hasta ahora los hombres me han contado cómo tengo que sentir"

La cineasta Arantxa Echevarría, ganadora del Goya a la mejor dirección novel con su primer largometraje, Carmen y Lola, una historia de amor lésbico entre gitanas, inauguró ayer el nuevo ciclo de Encuentros con Directores de Cine de la Fundación Unicaja. En la cita aseguró que quiere seguir rodando «desde el corazón y con las tripas», aunque teme «defraudar, porque el listón está muy alto» tras el éxito de su debut. «Siendo mujer, me parece básico que levante mi voz, porque la historia me la han contado los hombres, me han contado cómo tengo que sentir, que amar, cómo sentir un orgasmo o la menopausia», dijo la realizadora, quien admite que la ha «liado parda» con su primera película. Aseguró tener la sensación de saldar una deuda con «muchas mujeres que querían hacer cine y no se atrevían», porque ella ha dirigido su primer largometraje con 50 años.

Ahora está trabajando para Amazon en la serie El Cid, en la que «no puede haber más testosterona y más sangre», pero asegura que la han llamado «para darle un toque femenino», y después dirigirá otro encargo, protagonizada por Belén Rueda y José Coronado. A continuación tiene previsto emprender su siguiente proyecto personal, Chinas, que mostrará «a la segunda generación de inmigrantes chinos en España, que son españoles y hablan perfectamente español, pero sus padres no tienen esa facilidad de comunicación y viven anclados en una cultura».

Sobre Carmen y Lola, calificó como «una verdadera aventura» rodar con actores no profesionales «que nunca habían estado delante de una cámara», y a los que, cuando les decía que iba a contar la historia de amor de dos chicas gitanas, «querían salir corriendo por la puerta». La directora reconoce que se sintió «muy dolida» cuando se acusó a su largometraje de ser machista y racista, porque no conoce una película «más feminista que ésta».