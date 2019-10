Antonio Banderas: "Es un placer darle a mi ciudad una obra prístina como A Chorus Line"

Antonio Banderas vive unas semanas frenéticas, entre EEUU para la promoción de "Dolor y gloria" y Málaga con los ensayos para inaugurar su Teatro del Soho, pero, pese a los avisos que le ha dado la salud, lo tiene claro: "Pase lo que pase, lo que no quiero es vivir muerto, morirme antes de morirme".

"Si me tengo que morir, me moriré, pero no voy a parar porque no puedo, es mi forma de ser. Me encierro en mi casa y me como las paredes", ha afirmado este miércoles a los periodistas Banderas, que ha presentado la campaña de moda otoño-invierno que ha protagonizado para El Corte Inglés.

En su proyecto teatral quiere tirar de sus "relaciones personales" y traer a artistas que hablen con los jóvenes actores para que éstos "no se sientan desamparados", una sensación que él "tenía constantemente" cuando empezó a hacer teatro en los años 70 y que no quiere que tenga ahora "el talento joven que hay o que se educa en Málaga".

Recuerda aquellos momentos cuando iba "vestido de romano, con el casco y el plumero, en un Vespino hasta el Teatro Romano de Málaga para interpretar a Marco Antonio en el 'Julio César' de Shakespeare", algo que "es muy gracioso ahora, pero entonces no era tan gracioso".

A la apertura del Teatro del Soho con el estreno del musical "A Chorus Line" vendrán su hija, Stella del Carmen; su exmujer, Melanie Griffith; los dos hijos de ésta, Dakota -"si no está rodando", ha puntualizado Banderas- y Alexander, y toda su "familia americana", según el actor malagueño.

"Vienen como unas sesenta personas desde Nueva York para el estreno", ha resaltado Banderas, que asume la "responsabilidad" en el retraso de la inauguración, porque él ha "contratado las obras", pero advierte de que "esto ha sido una carrera de obstáculos".

"Es increíble que vayamos a estar en disposición de abrir a mediados de noviembre. Tendría que pasar un desastre para que no estuviéramos, pero vamos a estar", ha asegurado.

Se felicita por haberse rodeado en el Teatro del Soho de un "equipazo" que ha "traído de la mano" una persona con la que ha "trabajado desde el año 80", en alusión a Lluís Pasqual, director del espacio escénico, que es un "gran gestor" y con el que considera haber logrado "un éxito" al traerlo a Málaga.

Y para "A Chorus Line" tiene un equipo de noventa personas, porque Banderas asevera que "si se hace teatro musical, no puede haber nada pregrabado, y hay diecinueve músicos que tocan en directo y diecisiete chicos en el escenario que cantan en directo".

"Es un placer darle a mi ciudad una obra prístina, no una compañía 'B', 'C' o 'D'. Hay un montón de gente de Broadway trabajando aquí, yo he visto el musical allí en dos ocasiones y esta compañía es probablemente mejor que las que he visto fuera", asegura.

Explica que la puesta a la venta de las entradas para el musical "no está ligada" a la fecha concreta de inauguración, que ya "casi está", sino que está relacionada con "una serie de cosas puntuales que se están haciendo con las butacas para tener una visibilidad perfecta".

Por ello, las entradas "van a salir a la venta mañana o pasado", según Banderas, que subraya que "a la gente no se le puede engañar, y si hay una butaca con una visibilidad comprometida, tiene que tener un precio y hay que avisarlo al público".

A ello se suma las "exigencias" al contratar los derechos de "A Chorus Line", porque en el formato que lo han adquirido había "una serie de condiciones, ha habido que alargar el escenario tres metros hacia adelante, quitar dos filas de butacas y los palcos no se van a poder utilizar en toda su extensión".