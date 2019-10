Barroso: "Es como si lleváramos 23 años preparando la gala de los Goya en Málaga sin saberlo"

"Si yo contara todo lo que sé, ya no habría gala". Así remató su intervención Mariano Barroso, presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, tras la firma del contrato con el Ayuntamiento de Málaga para la celebración de la trigésimo cuarta edición de los Premios Goya el próximo 25 de enero de 2020. Ha sido el del Salón de los Espejos un acto más bien simbólico, que ha contado con la presencia de importantes representantes de la comunidad fílmica de nuestra tierra como abrazo malagueño a la Academia.

Salva Reina, Laura Baena, Antonio Meliveo, Juanma Lara, Ezekiel Montes, Kike Mesa, Joaquín Núñez, Dylan Moreno, José Antonio Hergueta, José Alba, Daniel Ortiz Entrambasaguas, Carmen Baquero y Noemí Ruiz, entre otros, acudieron al Consistorio para arropar la firma. Y con retraso impepinable por los ensayos del 'A Chorus Line' con el que inaugurará el Teatro del Soho CaixaBank se acercó Antonio Banderas. ¿Quién les iba a decir a todos ellos que algún día la gala de los Goya se celebrará a pasos de su casa?

En el nombre de todos habló una ilustre colega, galardonada precisamente con un Goya, Adelfa Calvo: "Málaga siempre se ha comprometido con el cine. Lo hemos demostrado a lo largo de estos 23 años del Festival de Málaga. La celebración aquí de los Goya es poner una guinda a esa historia de amor", expresó la intérprete de 'El Autor', antes de manifestar un deseo: "A lo mejor se queda alguna estatuilla aquí y no tiene que viajar a Málaga".

Mariano Barroso ha manifestado que la ceremonia malagueña es "un desafío": "Nunca esta gala se ha hecho en un espacio como el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, pero a nosotros nos gusta el riesgo y hemos comprobado que es un espacio con muchas posibilidades", declaró el también realizador. Y, enigmático, avanzó: "Va a haber sorpresas que relacionarán íntimamente el cine español con Málaga". Nada más. Los periodistas insistieron pero no hubo manera: "Me gustaría pero no puedo hacer spoilers", zanjó con una sonrisa Barroso.

Tampoco confirmó que Andreu Buenafuente y Silvia Abril, los presentadores de los pasados Goya, los de Sevilla, repetirán... pero casi: "Hemos casi firmado con El Terrat para que sea la productora de la gala. Es la empresa de Andreu, sí... Pero en la Academia no nos gusta hablar de lo que no hemos firmado. Esto es lo que puedo decir". Blanco y en botella.

El presidente de la Academia anunció que en los días previos a la entrega de premios en sí se realizarán diversas proyecciones de las películas nominadas para el público, encuentros con candidatos a los galardones y otras actividades, como, por ejemplo, la iluminación especial y cinematográfica de diversos inmuebles Bien de Interés Cultural (BIC) de la capital.

Finalmente, Mariano Barroso confió en que todo saldrá a pedir de boca. "El público de Málaga está familiarizado con el cine español gracias al Festival de Málaga. En realidad, es como si lleváramos 23 años preparando esta gala sin saberlo. Aquí jugamos en casa".

Al acto en el Salón de los Espejos acudió una nutrida representación institucional, comandada por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo; el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado; la consejera de Cultura de la Junta, Patricia del Pozo; la delegada de Cultura del Consistorio, Noelia Losada, y el presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga.

En torno a dos millones será la inversión del Ayuntamiento, la Junta, la Diputación y Unicaja (500.000 euros por cabeza) para traernos a la plana mayor del cine patrio a nuestra ciudad. El Consistorio, además, sufragará todo lo relacionado con la adecuación del Martín Carpena para acoger un acto tan singular y espectacular como los Goya.