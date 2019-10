InXight encara la recta final de la presentación de Art of Overload con un nuevo videoclip

El grupo malagueño de Heavy Metal InXight encara la presentación de su nuevo disco, Art of Overload, con un nuevo videoclip en el que da a conocer otro nuevo tema musical, To the core; como parte de la presentación progresiva que se ha llevado a cabo en torno a este nuevo trabajo y cuye culmen será un concierto el próximo 26 de octubre en la Sala Eventual de Málaga.

La banda expresó su satisfacción por la buena acogida que están teniendo entre sus seguidores las tres canciones que ya se conocen de Art of Overload, que fueron presentadas todas ellas mediante videoclips a través de las redes sociales, y entre las que destaca el single Hollow treasures, que cuenta con la colaboración del sueco Björn Strid, cantante del afamado grupo de Death Metal melódico Soilwork.

Con una serie de temas musicales muy variados y colaboraciones internacionales como la de Strid, InXight busca ampliar horizontes y desembarcar en el ámbito musical europeo. «Art of Overload es la culminación de un trabajo muy minucioso e ilusionante, de años de composición y grabación donde hemos explorado nuestros propios límites, dando lo mejor de nuestra música», destacó la banda. De hecho, tras un periodo frenético de conciertos y actuaciones, que los llevó a distintos puntos de la geografía española y a actuar en el festival Leyendas del Rock, la banda malagueña decidió volcarse en la confección de este álbum, que a través de sus once temas aborda sin complejos un metal melódico que no renuncia a su contundencia y que progresa en buscar nuevos estilos.