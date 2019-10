'La chica de nieve', lo nuevo de Javier Castillo, para principios del 2020

Es un curioso modus operandi el de Javier Castillo: escribe el primer párrafo de una novela, esperando que éste imprima el tono y el tempo de la historia; después, planifica la intriga, desmadeja la sinopsis... Ahora está dando los últimos toques a su cuarto libro, que lanzará a principios del próximo 2020 a través de, como es habitual, Suma de Letras, su sello de confianza. Se titulará La chica de nieve, y el otro día estrenó su portada en sus redes sociales. «Está casi terminada la escritura. Ahora queda añadir profundidad, estructurar bien los giros, conseguir elevar la tensión poco a poco», cuenta Castillo. Vamos, la fontanería narrativa. Dice el malagueño que su mujer es su lectora cero: «Se ha leído el inicio de La chica de nieve y se muere de ganas por leerla entera. Pero aún no se la voy a dar. Así me garantizo que no me va a dejar hasta dentro de unos meses», bromea el autor, quien tiene en su esposa a una lectora empática y atenta al detalle: «Ella me hace unas preguntas sobre los personajes y las tramas que me hacen replantearme muchas cosas». Seguro que también su cuarta novela contará con el beneplácito de su mujer.