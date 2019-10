Mayall: el blues del octogenario con salud y ganas

Dice John Mayall que no ve ninguna razón para dejar de tocar mientras siga divirtiéndose y la salud lo permita. Ambas cosas parecen acompañar al legendario bluesman británico, quien, a sus 85 años, regresó anoche al Teatro Cervantes para presentar su reciente disco Nobody Told Me. Mayall fue el mentor de los entonces jóvenes talentos como Eric Clapton, Peter Green y Mick Taylor, y sirvió de avanzadilla del nuevo resurgir del género en los años sesenta y setenta, la Invasión Británica.