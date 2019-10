Joaquín Galdós rompe su apoderamiento con Lances de Futuro

El matador de toros Joaquín Galdós y el apoderado José María Garzón han tomado de mutuo acuerdo la decisión de romper la relación profesional que hasta ahora mantenían. Tras dos años de apoderamiento, el gerente de la empresa Lances de Futuro indica en un comunicado «dirigir la carrera de Galdós ha sido un proyecto bonito, que me ha ilusionado y donde hemos vivido muchas tardes importantes. Entendemos que ha llegado el momento de que los dos iniciemos una nueva etapa. Estoy muy satisfecho con el trabajo que hemos realizado de manera conjunta y sobre todo la amistad y el respeto que hemos cultivado estos dos años y que será duradero. Por todo, le deseo mucha suerte en su carrera», añade la nota. No obstante, aún hay dos compromisos por cumplir juntos, los de Lima y Manizales, tras los que el ex alumno de la Escuela Taurina de Málaga comenzará su andadura con un nuevo mentor. Pese a que aún no hay acuerdo cerrado con ninguno, es probable que Galdós apueste por un apoderado independiente en lugar de por una casa empresarial como ha hecho hasta el momento.

Javier Orozco afianza su liderato con un nuevo triunfo en Medina de Pomar

El novillero rondeño Javier Orozco sigue afianzando su liderato del escalafón con un nuevo triunfo este lunes en la localidad burgalesa de Medina de Pomar, donde cortaba una oreja de cada uno de sus oponentes en un festejo en el que se lidiaron dos astados de la ganadería de los malagueños Badía Hermanos, y dos con el hierro de El Canario. Compartió cartel con Gómez Valenzuela, que se tuvo que conformar con un apéndice y no poder acompañar a Orozco por la puerta grande a hombros.

El ganadero antequerano Manuel Blázquez lidia un sobrero en Las Ventas

La Feria de Otoño de Madrid ha tenido una inesperada representación malagueña. Fue en el festejo del pasado viernes 4 de septiembre, durante la histórica despedida de El Cid de la plaza de toros de Las Ventas. La lesión de un toro del hierro titular de Fuente Ymbro motivó que saltara al ruedo un sobrero de la ganadería antequerana de Manuel Blázquez, que de este modo se daba a conocer en la primera plaza del mundo. A pesar de que el astado, que le correspondió a Emilio de Justo, no terminó de romper en la muleta, el hierro que pasta en la finca La Saucedilla dio un nuevo paso para abrirse un hueco entre los carteles de primer nivel.

Villanueva del Rosario cierra este sábado la temporada malagueña

Villanueva del Rosario, que vive sus fiestas patronales, pone este sábado fin a la temporada taurina en la provincia con un festival en el que se abrirá cartel el rejoneador José Velasco para lidiar un astado de Hermanos Centeno Guerra. El ganado para la lidia a pie será de Villamarta, para los matadores de toros José Antonio Canales Rivera, Víctor Janeiro y Rubén Sanz, así como el novillero de Cártama Estación José Anaya. El festejo dará inicio a las 17.00.