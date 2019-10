CAC: notas para una resurrección

Las obras del artista irlandés Sean Scully servirán para reabrir el Antiguo Mercado de Mayoristas, un centro sumido desde hace meses en diversas polémicas aparejadas o no a su anterior director, Fernando Francés. Ahora, con Helena Juncosa en el timón, el CAC Málaga tiene una difícil tarea por delante: disipar dudas, recobrar el crédito perdido y afrontar de una vez por todas bastantes cuentas pendientes.

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga inicia el próximo martes una nueva época entre muchos desafíos, preguntas y controversias. Su flamante directora, Helena Juncosa, afronta importantes retos en los que la pinacoteca se juega buena parte del prestigio que, por unos o por otros, ha dilapidado a lo largo de los últimos meses. Qué pena que todavía se vaya a seguir hablando poco de arte cuando se hable del CAC Málaga.

01 Nueva etapa, ¿mismos nombres?

Sigue al frente del CAC Málaga Gestión Cultural y Comunicación, la empresa que ha ganado todos los concursos licitados por el Ayuntamiento de Málaga para tripular el centro. Sin embargo, ya no está al frente el siempre polémico Fernando Francés, quien dijo haber vendido la empresa a un «grupo de inversores del norte de España» para poder así aceptar el cargo de secretario de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía (puesto que abandonó pocos meses después). Ese «grupo de inversores del norte de España» está capitaneado por José Luis Díaz Noriega (más conocido como Sepi), un empresario hotelero y amigo íntimo de Francés. Una investigación de la crítica de arte Elena Vozmediano publicada en mayo en El Cultural llega a afirmar que, según la información del Registro Mercantil, el cántabro «sigue siendo hoy, a pesar de haber afirmado repetidamente que vendió su empresa el día 13 de febrero, propietario, a través de su sociedad unipersonal Gestión e Inversión el Museo, de Gestión Cultural y Comunicación, manteniendo conscientemente durante dos meses y medio, desde su nombramiento el 12 de febrero, una situación de incompatibilidad».

Todo, como ven, da para demasiadas preguntas. ¿Se desvinculó de forma real y efectiva Fernando Francés de su empresa? En su salida de la Junta, anunció que se tomaría un tiempo lejos de la gestión cultural para abordar proyectos solidarios y relacionados con «niños y jóvenes con capacidades distintas». ¿Ahora que ya no está en el organigrama de la Junta de Andalucía podría regresar a la firma y, por tanto, volver a liderar el CAC Málaga? ¿O lo hará en la sombra, sin necesidad de figurar? ¿Quiénes son los responsables actuales de Gestión Cultural y Comunicación, una entidad fantasma de momento sin más nombres propios que el de su expropietario y un amigo íntimo? ¿Y cuáles son sus planes con el CAC: gestión continuista o renovadora? De momento, chitón. Esperemos que el martes se presenten en sociedad porque si no, la verdad, lo tendrán crudo para convencernos de que en realidad alguien está manejándolo todo entre bastidores.

02 El Ayuntamiento y la estrategia del avestruz

Se equivoca quien piense que en el ridículo del CAC Málaga el único responsable es Fernando Francés. Porque el culpable de que el Antiguo Mercado de Mayoristas haya sufrido dos prolongados cierres este año (por los retrasos en el concurso de licitación), objeto de descrédito y mofa, es el Ayuntamiento de Málaga. El resultado del mirar para otro lado y del lassez faire, el dejar que Francés hiciera y deshiciera (ya que había ganado un concurso público) sin que el Consistorio cumpliera con su obligación de supervisar y vigilar, ha sido descorazonador.

La pinacoteca inauguró su etapa municipal el Día del Trabajador, y de qué manera: echando a la calle a su plantilla de empleados para cerrar las puertas del CAC, tras cerrarse antes la librería y el restaurante adjuntos (con sus correspondientes profesionales, claro está). Y todo por la petición de traslado de una funcionaria encargada del papeleo. El Consistorio de la ciudad de los museos no ha asumido su responsabilidad, no ha pedido perdón a los afectados y ha preferido ejecutar la tan manida estrategia del avestruz a lo largo de estos lamentables meses. Lo de tantas veces en política: esperar que la cotidianidad y la desmemoria mitiguen la percepción pública de los desastres cometidos. Qué arte.

El cartel que anuncia el cierre del centro de la calle Alemania. La opinión

03 Venga, nuevos criterios

Cualquiera que a lo largo de estos años haya sabido lo que se cocía en los pasillos y despachos del CAC Málaga era consciente de que Helena Juncosa era mucho más de lo que figuraba en su nómina. Siempre discreta, siempre decisiva, su labor, no siempre acreditada, está detrás de muchos de los éxitos expositivos del centro municipal. Ahora, su nombre, por fin, aparece en el comisariado de la muestra de la reinauguración. Será la primera temporal en los 16 años de historia del Centro de Arte Contemporáneo no comisariada formalmente por Fernando Francés. Porque el gestor cántabro ha ejercido la mano férrea y su criterio único y distintivo a lo largo de esta década y media.

Por lo pronto, primer buen detalle de Juncosa: su firma no es la única en la exhibición de Sean Scully, un co-comisariado (con Elisabeth Dutz), detalle impensable circa Francés. Deben abrirse puertas, dejar entrar aires nuevos, permitir que las paredes del Antiguo Mercado de Mayoristas sean permeables a nuevas sensibilidades, gustos y criterios tras años de dirección personalista. No nos olvidemos de que, como espacio municipal, el CAC debe ser reunión de diferentes sensibilidades, no ejercer como galería con ínfulas (y dinero público).

04 Un centro muermo para el arte más vibrante

Curiosamente, el centro expositivo de más exigua programación de actividades paralelas es el CAC Málaga. Para la contemporaneidad artística la obra finalizada, colgable en el muro, es sólo una parte del concepto total, que se enriquece desde muchas otras perspectivas y disciplinas. Pero nuestro Centro de Arte Contemporáneo jamás ha contado con, por ejemplo, agenda de conferencias que complementen las exposiciones, ni apenas con actividades desde otros prismas artísticos (música, por ejemplo) en busca de diálogos y sinergias conceptuales. Las performances de Marc Montijano y poco más. En poco tiempo, el resto de centros artísticos ha tomado la directa y han dejado en este sentido al CAC viéndolas venir. Y nos hemos conformado con un museo muermo sobre el arte de ahora, el que debe ser vibrante.

Helena Juncosa y su equipo, en este sentido, han de darle un vuelco total a la programación de su centro, que ha de ejercer su función de agente transformador y social con mucha mayor decisión, abordando una agenda poliédrica alternativa atrevida, potente y controvertida, que transcienda las visitas guiadas de escolares y colectivos en exclusión social.

Fernando Francés y Helena Juncosa, en la rueda de prensa en la que el gestor se despidió del CAC. La opinión

05 La Coracha: la gran oportunidad

Quizás la gran oportunidad en este sentido venga dada por el hermano pequeño que le ha salido al CAC Málaga: la sala de La Coracha del Museo del Patrimonio Municipal de Málaga (MUPAM), un espacio desaprovechadísimo que, bien concebido y desarrollado, puede aportar mucho y bueno a la escena artística local. El Consistorio ha decidido, con buen tino, que sea ventana y panorámica de artistas boquerones. Este miniCAC debería liderar la proyección del arte made in Málaga, una ciudad que en cuestión de museos es capital pero que, temporada tras temporada, apenas cuenta con artistas o galerías destacadas en ferias de renombre como ARCO, sin ir más lejos.

06 A vueltas con la opacidad

Que en 2003, cuando Málaga aún no podía soñar con ser la capital museística que es hoy por derecho propio, podría resultar lógico y práctico entregar la gestión de un centro como el CAC, inaudito aquí, a una empresa con experiencia en el sector. Hoy, 16 años después, resulta inconcebible y, la verdad, extraño que el Ayuntamiento se niegue por activa y por pasiva a que el Antiguo Mercado de Mayoristas se supedite a una gestión enteramente municipal, bajo el paraguas de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Picasso y otros Equipamientos Museísticos y Culturales. ¿Por qué sí se puede desarrollar una gestión enteramente pública del Centre Pompidou Málaga y del Museo Ruso, y no del CAC Málaga? ¿Cuál es exactamente la peculiaridad de este centro que lo aboca a perpetuidad a lo público-privado? Aún ni PP ni Cs, que votaron en contra de la propuesta municipalizadora de la oposición en el Consistorio, no han sabido explicarlo. En todo caso, esa perversa conversación entre las arcas municipales y los empresarios liberales (que no arriesgan más capital que el dinero de los demás) ha tenido como resultado que el CAC Málaga haya ostentado temporada tras temporada puestos de honor en las listas de los museos más opacos, menos transparentes, de nuestro país. Porque, por ejemplo, hoy, 16 años después de su inauguración, ¿es fácil saber cuáles son las obras que pertenecen a la colección de nuestro Centro de Arte Contemporáneo (que hemos sufragado nosotros)? La de la transparencia es otra de las muchas puertas que se han de abrir en el CAC si de verdad quieren iniciar época.