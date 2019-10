Locura máxima en la entrada del Teatro del Soho Caixabank. Decenas de personas llevaban desde las diez de la mañana (el primero en la fila llegaba a las nueve) haciendo cola para adquirir la entrada del espectáculo 'A Chorus Line' que da el pistoletazo de salida a este proyecto de Antonio Banderas. Todavía queda más de un mes para su estreno, el 27 de noviembre, pero los malagueños no están dispuestos a quedarse sin su entrada.

Todos tienen las expectativas altas y confían en que el actor malagueño presente una obra que esté a la altura. "Yo espero un gran espectáculo y al ser una obra de inauguración de Banderas al que le gusta reivindicar la ciudad creo que va a ser algo bonito", explica Beatriz. Por parte, Lourdes, que lleva en la cola desde las 10:15 horas, tiene claro que será una gran función. "Casi todo lo que toca Antonio Banderas lo borda y estoy segura que está vez también lo hará", afirma. Hay quien pone el acento en el tipo de obra que presenta, un musical. "Hay que venir a verlo con el pensamiento de que es un musical", recalca Ignacio.

Aunque la cola no ha sido tan larga como muchos esperaban, todos los congregados esperaban con ansia tener la entrada en sus manos. Algunos se han desplazado al teatro debido a los problemas con la compra 'on line' de estas desde las 00.00 horas, momento en el que se pusieron a la venta por internet. "Intenté comprarla anoche pero no podía, había un problema con la página web", lamenta Beatriz.

Todos coinciden en que el teatro será un éxito y que traerá a Málga grandes beneficios. "Se ve una apuesta clara por la cultura en la ciudad", comenta Carmen, que es una amante del teatro y de los musicales. "Va a abrir además con el mejor nombre, con el Antonio Banderas, que va a atraer mucho público", afirma Antonia

'A Chorus Line' te transporta al Broadway de los años 70, lugar donde se buscan candidatos para una nueva producción musical. Son 17 los que se enfrentarán en la ronda de eliminación: Mike, Bobby, Sheila, Bebe, Maggie, Kristine, Al, Mark, Connie, Diana, Don, Judy, Richie, Greg, Cassie, Val y Paul. Se trata de un revival de la obra original de Broadway de 1975.

Desde el 27 de noviembre de 2019 hasta el 19 de enero de 2020, todos los interesados pueden disfrutar de 'A Chorus Line' en el Teatro del Soho Caixabank. Los precios de las entradan varían de entre los 18 euros hasta los 140. Se pueden adquirir en la taquilla (c /Córdoba 13, de 11.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas) o en la web del espectáculo, www.achorusline.es.