El CAC presenta 'Political Advertisement' de Antoni Muntadas y Marshal Reese

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) Málaga presenta el trabajo videográfico del artista barcelonés Antoni Muntadas y el norteamericano Marshal Reese 'Political Advertisement' (2004). Así, el Espacio 5 del centro acogerá esta obra que puede visionarse hasta el 12 de enero de 2020 y tiene setenta y cinco minutos de duración.

'Political Advertisement' (2004) muestra el desarrollo de los anuncios políticos y campañas electorales estadounidenses de la década de los 50 hasta el 2004. Los artistas reflexionan sobre la evolución de la propaganda televisiva y las inquietantes coincidencias visuales y conceptuales entre las técnicas de marketing y las estrategias políticas, según han informado desde el CAC a través de un comunicado.

El trabajo de Muntadas reflexiona sobre los aspectos sociales, políticos y de comunicación, la relación entre el espacio público y privado dentro de los marcos sociales, y la investigación de canales de información. Trabaja con diferentes soportes como fotografía, vídeo, publicaciones, Internet e instalaciones multimedia.

El origen de este proyecto reside en el interés de Muntadas por el trabajo de Edward Diamond plasmado en su libro 'The Spot: Rise of Political Advertising on Television'. Muntadas decide plantear este proyecto apropiándose del ese estudio para crear una reflexión sobre la relación entre el poder de los medios de comunicación y las principales formaciones políticas.

La obra que se proyecta en el CAC Málaga, 'Political Advertisement' (2004) recoge una sutil crítica sobre la evolución de la propaganda televisiva estadounidense de la segunda mitad del siglo XX en la que se muestra las similitudes visuales y conceptuales entre las técnicas de marketing y la política mediante la instalación, la fotografía y el vídeo.

El vídeo de Muntadas y Reese muestra una recopilación de imágenes y fragmentos de vídeos de manera continua con candidatos a la presidencia de los Estados Unidos que abarcan desde Eisenhower a George Bush Jr., estos fragmentos no van acompañados de ningún comentario por parte de los artistas.

Eisenhower, Nixon, Ford, Reagan, Bush, Clinton y George Bush Jr son algunos de los candidatos a la presidencia que se recogen en este vídeo. Eisenhower responde a un afroamericano sobre la economía en los productos de primera necesidad.

Nixon expone sus argumentos sobre la importancia de apoyar al ejército estadounidense frente a una posible amenaza comunista. Kennedy representa el cambio político con un spot musical hecho de fotomontajes y anuncios escritos que apelan a la sensibilidad infantil, simplicidad en las formas y colores vivos y Johnson se muestra catastrofista presentando una niña pequeña que cuenta los pétalos de un flor para dar paso a una cuenta atrás que hace estallar una bomba atómica.

Los candidatos se convierten en un producto publicitario que deben convencer y atraer la atención del espectador a través de su imagen y argumentos para conseguir simpatizantes y ganar las elecciones.

El discurso general de los candidatos carece de argumentos sólidos y no tiene una estrategia marcada, estos evolucionan con mensajes directos y estéticamente más cuidados aunque al mismo tiempo puedan parecer baladí. 'Political Advertisement' es una limitación ideológica que queda patente tras estos spots publicitarios.