Muere Alicia Alonso, leyenda del ballet cubano

Cuba se despide este miércoles de la legendaria bailarina Alicia Alonso, una de las más grandes divas del ballet clásico, que eternizó el personaje de "Giselle" con una marca universal.



Alicia Alonso, fallecida a los 98 años en La Habana, tuvo una de las más largas carreras que se recuerdan en la danza, en la que combinó magistralmente a golpe de talento y perseverancia la más exquisita y rigurosa interpretación, el magisterio, la coreografía, y la dirección del Ballet Nacional de Cuba (BNC).



Pese a su avanzada edad y a la ceguera casi total que sufrió por largos años, incluso en su época de bailarina en activo, Alonso se mantuvo pendiente de los escenarios hasta el último momento a la cabeza de la compañía, con gran prioridad en la supervisión del trabajo de los jóvenes bailarines, a quienes trasmitió su legado.



De hecho, la autodenominada "prima ballerina assoluta" del BNC seguía dirigiendo formalmente la compañía, aunque desde enero pasado con el apoyo, como subdirectora, de la bailarina Viengsay Valdés, que es quien tomaba ya las decisiones artísticas, pero "siempre fiel" al legado de Alonso.



Alicia Ernestina de la Caridad Martínez del Hoyo, su nombre original, nacida el 21 de diciembre de 1920, en La Habana, hija de padres españoles, fue la menor de cuatro hermanos y dio sus primeros pasos en la danza a la edad de nueve años.





Con una definida vocación por la danza, sus estudios de ballet comenzaron en la escuela de la Sociedad Pro-Arte Musical, dLa pequeña Alicia rápidamente destacó por sus extraordinarias dotes y se convirtió en una aventajada alumna que debutó el 29 de diciembre de 1931 como dama de la corte en el "Gran Vals" del ballet "La bella durmiente", del compositor ruso Piotr Chaikovski.Alonso confesó en una entrevista que aquel día sintió que "era la persona más feliz del mundo". "Todo era yo, no veía nada. Todo lo sentía como parte mía: la música, el público, mis compañeros bailando", agregó.A finales de los años 30 del siglo pasado,para continuar su formación en la School of American Theatre.Ya había contraído matrimonio con elde quien adoptó el apellido Alonso que la acompañaría a lo largo de toda su trayectoria artística.Su actividad profesional en Estados Unidos comenzó en 1938 bailando en comedias musicales como "Great Lady" (Gran Dama) y "Stars in your eyes" (Estrellas en sus ojos) junto a renombradas figuras de la época, antes de integrar el American Ballet Theatre de Nueva York en 1940.Elevada al rango de primera bailarina, actuó en escenarios de diversos lugares del mundo,, el personaje de la campesina ingenua, romántica y engañada que bordó al mínimo detalle interpretativo para convertirlo en el más emblemático de su extenso repertorio.En el American Ballet, Alonso trabajó con relevantes coreógrafos de la talla de Michel Fokine, George Balanchine, Léonide Massine, Bronislava Nijinska, Anthony Tudor, Jerome Robbins y Agnes de Mille, y tuvo como pareja a Ígor Yushkévich con quien participó como estrella invitada en los Ballets Rusos en Montecarlo.El 28 de octubre de 1948 fue una fecha clave en su trayectoria: fundó en La Habana, en colaboración con los hermanos Fernando y Alberto Alonso, el Ballet Alicia Alonso, primero de su tipo creado en la isla.Alicia Alonso compaginó sus actividades entre el American Ballet Theatre y su propia compañía, que tras el triunfo de larecibe apoyo gubernamental y se reorganiza como Ballet Nacional de Cuba (BNC), su nombre actual, y bajo la dirección general de la famosa bailarina.Fue la primera bailarina del hemisferio occidental en actuar en la entonces Unión Soviética y la primera representante americana en bailar con el Ballet del teatro Bolshoi de Moscú y el Kirov, en Leningrado (San Petersburgo) en 1957 y 1958, respectivamente.Sus giras internacionales la llevaron a Asia, América, la Ópera de París, el Royal Danish Ballet y otras muchas compañías.Desde su juventud,, y en pleno apogeo de su carrera en los años setenta sufrió desprendimiento de retina, una dolencia que la dejó casi ciega para el resto de su vida.En tres ocasiones pasó por el quirófano para intentar superar sus problemas con la visión, y la última de ellas le planteó la difícil prueba de mantenerse alejada de los escenarios por dos años, un obligado reposo que "fue duro, pero aprendí a bailar con el cerebro", según contó."Me ubicaba en Giselle e iba paso por paso en la coreografía, desde que se abría el telón hasta el final. Me entrené a ver los ballets en mi mente como si fuera el público. Estudiaba los pasos del cuerpo de baile, de los solistas", reveló una de las pocas ocasiones en las que trató el tema públicamente.En 1974 volvió a bailar apoyada en su férrea voluntad, en sus partenaires y guiada por las luces del escenario. También supervisaba ensayos y creó coreografías para el BNC.Alicia Alonso fue una figura artística tan mítica como los legendarios personajes que interpretó hasta su despedida como bailarina el 28 de noviembre de 1995, en Italia, aunque el imán de los escenarios la atrajo a aparecer en una demostración desde una silla o en sus habituales saludos al comienzo y final de los Festivales de Ballet de La Habana.Ella dijo que cuando decidió que aquella sería su última función sobre las zapatillas de puntas "nadie tenía conocimiento sobre eso". ", como si se me hubiese escapado el alma".Siempre sostuvo que la danza era su vida -", dijo en 2015 en una entrevista con Efe-. Por eso al dejar de bailar se concentró en otras facetas vinculadas a ese arte como la coreografía, la docencia y la dirección de la compañía, labores a las que dedicó sus fuerzas y creatividad.A sus 98 años trataba de mantener su rutina laboral, solo alterada cuando se encontraba fuera de la isla en alguna gira.Con una personalidad y talento extraordinario como bailarina, Alicia Alonso también pasará a la historia como uno de los puntales de la, a la que impregnó de un estilo propio que ha conquistado un lugar destacado en la danza mundial.