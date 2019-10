El binólogo que acaba con las expectativas fantasiosas y el mito del príncipe azul

"10 maneras de cargarte tu relación de pareja" es un divertido binólogo sobre las relaciones de pareja. Esta novedosa y poco convencional conferensa se representa mañana en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, a las 20.30 horas.

¿Qué pensarían si les dijeran que hemos vivido engañados y la culpa de todo la tuvieran los hermanos Grimm?

Sí, Jacob y Wilhelm Grimm y sus cuentos idílicos, basados en historias de príncipes azules y princesas poco reales, son los culpables de todo. Y es que, a día de hoy, no es el príncipe y el azul lo que destiñe, sino las expectativas fantasiosas que idealizan una relación de pareja.

Así lo creen y así lo reflejan Silvia Congost y Patricia Ramírez, dos psicólogas que combinan el rigor de la psicología y el humor en el binólogo «10 maneras de cargarte tu relación de pareja».

Han leído bien, no un monólogo en pareja ni a dos, sino un binólogo. Patricia recuerda como si fuera ayer aquella cena en la que ambas profesionales decidieron embarcarse en la aventura de llevar a cabo una representación sobre un tema de candente y continua actualidad. Y es que aquel que afirme que nunca ha sufrido en una relación, posiblemente, esté mintiendo y engañándose a sí mismo. Silvia Congost, psicóloga experta en autoestima, relaciones tóxicas y dependencia emocional, asegura que las relaciones de pareja son el principal motivo de sufrimiento de la mayoría de las personas hoy en día.

Es en este contexto en el que nace esta función, en la que ambas profesionales se unen para mandar un mensaje de un modo novedoso, lejos de la conferencia tradicional y con el objetivo de calar realmente en la vida de las personas: «Queríamos lanzar un mensaje que llegara más hondo, caricaturizando las situaciones que vivimos con más frecuencia en el día a día de una relación, que remueva realmente», explica Silvia. Rafa Blanca, director de teatro, fue el encargado de poner la nota de humor y diversión a este binólogo.

La finalidad del mismo es clara. Silvia y Patricia persiguen con él un fin común, ayudar a construir relaciones más sanas y satisfactorias. Aprendiendo primero a identificar aquello que no se está haciendo bien en una relación de pareja. O a soltarse si la relación no está funcionando: «Si se puede arreglar aprenderemos cómo. Si ya es tarde tomaremos conciencia para cortar y dejar de hacernos daño», argumenta Silvia.

Diez pautas para aprender a cuidar una relación de pareja, establecer límites y aprender a decidir cuando algo no funciona. Cinco y cinco. Silvia tratará temas como los celos, el control o los límites. Patricia, por su parte, hablará de sexo, comunicación, corresponsabilidad o dejadez.

Ramírez, experta en psicología clínica, argumenta que se debe aprender y aceptar que no existen las relaciones perfectas, sino personas que consiguen encajar y llevarse bien. Y otras que no. Por ello, uno de los fines que persigue el binólogo es romper con los estereotipos que la sociedad intenta imponer. Desechar esos ímputs de los que habla Silvia, que están orientados a hacer creer que si tienes pareja eres exitoso y si no la tienes, has fracasado.

A día de hoy, afirma Patricia, está más generalizado y se entiende con mayor facilidad el hecho de que se puede llegar a tener distintas parejas si una no funciona bien: «Al poner límites y ser más respetuosos con nosotros mismos, igual una relación que hace años se mantenía, hoy se rompe».

Es importante tomar conciencia de hacia donde va una relación, para empezar a cambiar aquellos factores que están impidiendo que la misma avance, explica Silvia, que asegura que este binólogo está orientado a un público de todas las edades y condiciones sexuales.

Codazos al de al lado, miradas cómplices, risas y un 'son cosas que sabemos pero hace falta que nos lo digan de esta manera' son algunas de las reacciones que despierta este binólogo, en el que ambas profesionales interactúan con el público, representan escenas, cantan e incluso bailan.

El Palacio de Ferias será mañana, sábado, testigo de esta conferencia poco convencional para aprender a construir relaciones de pareja mucho más sanas y satisfactorias.