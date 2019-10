Éxito del casting de Operación Triunfo en Málaga

Málaga se ha contagiado del efecto Operación Triunfo. Durante la jornada del lunes, el Martín Carpena sustituye los balones de baloncesto por guitarras y las voces de los aficionados por las bandas sonoras de los aspirantes. Desde Pablo Alborán, hasta Alicia Keys, pasando por Bruno Mars, Estopa o Zenet. Cada persona diferente, pero todos unidos por una ilusión, la música.

No importa la edad, la competencia, la hora o las cámaras. A los aspirantes que se enfrentan el lunes a Noemí Galera y su equipo, solo les preocupa el hacerlo bien y el seguir aprendiendo y sumando experiencias que les permitan subir un paso más en su lucha por su sueño y su carrera musical.

Aunque el casting comenzaba a las 10.00 horas, jóvenes de toda Andalucía han llegado al recinto con una hora de antelación, asegurándose las primeras plazas en esta única jornada de pruebas en la ciudad. Algunos no pueden ocultar sus nervios, mientras que otros esperan más tranquilos e incluso algún valiente se atreve a cantar para hacer más amena la espera. "Yo más que nervioso estoy expectante de ver como tengo la voz, aunque cuando empiece a cantar se me irán", comenta Álvaro, que viene desde Granada. "Es por momentos, hay ratos en lo que estoy tranquilo y otros en lo que me pongo más nervioso, aunque la mayoría del tiempo si que lo estoy", comenta un aspirante.

Todos son conscientes de la dificultad del casting, pero no pierden la esperanza. "El 'no' ya lo tienes, así que no pierdes nada", comenta Elvira. "Son las ganas y el sentirte lleno cuando cantas, eso es lo que me ha traído hoy aquí", comenta otra chica. En la misma línea se encuentran otras aspirantes que, además de tener la oportunidad de formar parte de la academia de OT, buscan pasar un buen rato. "Estamos aquí por la ilusión, las ganas y la experiencia. Conocer gente y pasarlo bien".

"Siempre me ha gustado cantar, ha sido un sueño y si me dan la oportunidad... Aunque no entre es la experiencia, me hace mucha ilusión", comenta María, que lleva desde las 9 en el estadio. "Yo estoy aquí por el amor por la música. Llevo cantando desde los 4 años", recalca un aspirante.

Aunque la cola ha estado protagonizada por los jóvenes talentos, la mayoría de ellos la contado con el apoyo de amigos y familiares, que no han dudado en estar a su lado en un momento de emoción para los aspirantes, gesto que agradecen. "Yo he venido obligada por mi madre, que no ha parado de repetirme que me presente, porque yo soy muy vergonzosa, aunque si tengo la oportunidad no descarto dedicarme a la música", comenta otra chica.

Muchos de ellos quieren mostrar que son diferentes, y eso es lo que les hace únicos. "A mi me gusta escribir mis propias canciones y cantarlas. No me gustaría tocar canciones de otras personas", cuenta una aspirante.

Todos esperan conseguir la famosa pegatina que ya obtuvieron en su momento Amaia, Aitana, Cepeda, Alba Reche, Marta o Noelia en las pasadas ediciones. Un número, que significa mucho más, un símbolo que te acerca cada vez más a ese sueño que parecía que nunca iba a cumplirse.



Casting Operación Triunfo

Este lunes se ha desarrollado la fase 1 de los casting, en el que los aspirantes han tenido que cantar a capella durante 30 segundo alguna canción. En el caso en el que el equipo los seleccione, los aspirantes deberán presentarse el martes para continuar con la segunda parte, también en la ciudad. Todos los seguidores del programa han podido ver a través del canal oficial de Operación Triunfo las actuaciones de la mañana y disfrutar del talento local.