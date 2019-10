Premio londinense a una malagueña para la que no hay escenario pequeño

A finales del 2012, Sofía Monreal se sentía estancada en Málaga; era el momento de aprobar una «asignatura pendiente»: «Siempre he querido vivir en Londres, pero nunca había podido hacerlo porque cuando no era la hipoteca, era el trabajo, o la pareja, o algún proyecto en España...». Pero entonces ya no tenía nada de eso, así que la malagueña, conocida sobre todo por sus papeles en series como Farmacia de Guardia, Arrayán y, especialmente, Yo Soy Bea (sí, ella es La Puri), se dijo: «Let's Go!». Ahora acaba de conseguir un espectacular recuerdo de esos años ingleses (Sofía ahora vive de nuevo a caballo entre Málaga y Madrid): el Premio Lukas a la Mejor Actriz del Año por su participación en ¡Ay, Carmela! en el Cervantes Theatre el año pasado.

Los Premios Lukas son una iniciativa británica, organizada por la popular publicación Latino Life, para el reconocimiento de los talentos latinos que residen en el Reino Unido (algo más de 1 millón); algo más habitual en Estados Unidos con múltiples galardones pero no tanto en el viejo continente. Uno de estos galardones es propiedad ahora de Sofía Monreal, quien confiesa estar más que emocionada y cuyo teléfono, dice, no para de sonar para recibir felicitaciones. «Me siento igual de entusiasmada que cuando me dieron mi primer papel con 6 años. Hice de gallo. Del gallo al Lukas he pasado por infinidad de trabajos, relacionados con la profesión y otros nada que ver. También he pasado por multitud de experiencias, de momentos, de vida... Conclusión de todos estos años: no hay trabajo mediocre, ni escenario pequeño, si tienes claro hacia donde vas. Focus que dicen los ingleses», resume la malagueña.

Versión bilingüe

En septiembre del pasado 2018 se estrenó en el Cervantes Theatre de Londres una versión bilingüe de ¡Ay, Carmela!: el ya clásico de José Sanchís Sinisterra llegó en dos funciones, una en español y otra en inglés (sí, con algunas, bastantes, canciones traducidas al idioma de Shakespeare). Monreal se encargó de la función spanish, hasta octubre, fascinando al público y al jurado de los Lukas: «Es eléctrica sobre el escenario. Interpreta el papel con convicción y encanto; tiene un ojo muy particular para el humor y un gran lenguaje corporal», refirió uno de los votantes del galardón.

Tras unos años dedicada a la gestión y a la producción teatral, el regreso a la interpretación (nunca la dejó, sólo la aparcó) de Sofía Monreal le ha supuesto un gran regalo. Ahora forma parte de Viudos de Lola E Hijos (antes Productos Lola), una compañía de «cabaret postmoderno-sicalíptico-desternillante-hil­arante» con la que promete buenas y grandes noticias pronto.