"Han convertido a Málaga en un parque temático de la peor España, la floreciente del timo"

El artista, que asegura encontrarse aún empezando en el mundo de la literatura, es uno de los precursores y de los grandes nombres del género en el país. El jurado del certamen resaltó su "compromiso literario, político y ético", el escritor dice que su compromiso es con la literatura y la pobreza.

Traducido a más de dieciséis idiomas, Juan Madrid es un escritor, periodista y también guionista que se mueve habitualmente en el género negro. El próximo febrero recogerá uno de los galardones más importantes de la novela negra, el Premi Pepe Carvalhao.

Este malagueño se licenció en Historia por la Universidad de Salamanca y fue redactor de la Revista Cambio 16 desde 1974. Algunas de sus obras, publicadas todas ellas por Alianza Editorial, son Los hombres mojados no temen la lluvia, Un beso de amigo, Las apariencias no engañan, Regalo de la casa y Adiós princesa, así como las novelas Días contados, Viejos amores y Malos tiempos. Madrid asegura que se encuentra inmerso en sobrevivir y en terminar su última novela. Al preguntarle por la Málaga actual, Juan no es muy halagüeño. «Una ciudad antaño, habitable, que a pesar de todo fue hermosa».

El próximo febrero recogerá uno de los premios más prestigiosos del país, el Premi Pepe Carvlhao, ¿cómo recibió la noticia?

Cuando me dan un premio lo agradezco mucho y pienso que es una señal. Ya tengo los días contados.

El jurado ha querido premiar su compromiso político, literario y ético, ¿cree que últimamente estos valores se están perdiendo a favor de aquellas historias poco comprometidas pero que venden? .

Mi compromiso fundamental son con la literatura y con el final de la pobreza.

Usted es uno de los grandes nombres de novela negra en España. ¿Cómo valora usted la salud del género en el país?

En gran parte es una barraca de feria y ruido. Y hay otros que escriben.

Además de escritor ha sido guionista de tv, en los últimos años las series policiacas han ganado terreno. ¿Qué opina usted sobre esto?

Hay que ir al campo más, dormir más, pasear más, leer más y estar más con los amigos. Las series impiden todo eso.

Una de esas series que han llegado pegando fuerte es Malaka, ¿la ha visto usted? ¿qué opina sobre la historia y sobre el escenario de fondo malagueño que refleja?

Ni siquiera he oído de ella.

¿En qué momento de su carrera se encuentra?

Cuándo me preguntan eso, tengo una extraña sensación. Siempre estoy empezando.

¿Cuáles son los momentos especiales de su carrera profesional como escritor, guionista y periodista?. Esos que les contamos s a nuestros nietos.

Recuerdo aquella sensación temblorosa cuando publiqué mi primera novela, «Un beso de amigo», allá en 1980.

¿Alguna manía o hábito al escribir?

Me llaman demasiado por teléfono inútilmente. No me gusta

¿Es posible, en estos tiempos, vivir de escribir?

Eso debería usted preguntarlo en el Ministerio de Cultura.

¿Sería el conflicto catalán una buena temática para una novela negra?

Es conveniente recordar que nuestro país tiene cuatro idiomas y cuatro culturas diferentes. Los cuatro igual de importantes. Deben articularse de una vez para crear una nación. Esto hay aún que recordarlo demasiado.

Usted que ha sido compañero de profesión, ¿qué opina sobre las agresiones a los compañeros y reportero de tv que hemos visto en los últimos días en Barcelona?

Podía hacer una lista de compañeros golpeados, insultados, expulsados de sus trabajos, asesinados, reprimidos y amordazados. ¿Podríamos hacerla una a la semana?...

Una figura como usted de la cultura, ¿cuál es su visión de esta Málaga cultural que nos venden por doquier?

La han convertido en un parque temático de la peor España. Han fabricado un lugar para vendedores, turistas de tabernas bien decoradas, arribistas y timadores. Y sobre todo para la eterna y gloriosa España Cañí presidiendo todo. La España rica y floreciente del timo. Una ciudad antaño habitable, que a pesar de todo fue hermosa.

Málaga ha sido elegida para celebrar Los Goya€

¿Y qué?

Nos podría contar los proyectos en los que se encuentra inmerso€

Escribir e intentar sobrevivir. Esos son mis viejos proyectos. Y de paso estoy terminando mi última novela.