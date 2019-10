Homenaje malagueño a las noches de Tokio

Antonio Luis Gómez Molero es traductor editorial y profesor de literatura creativa en el portal Escribiviendo.com. A sus 56 años, ha hecho de todo en esta vida: estudió Derecho, fue flautista, recepcionista, encuestador, camarero, ayudante de cocina, vigilante de obra, limpiador de habitaciones, vendedor y profesor de español, pero hay algo que nunca ha dejado de ser: escritor, un oficio heredado de la afición lectora del padre. Ahora, Ediciones del Genal ha publicado su sexto libro, la novela 'Noches de Tokio y otras noches', un trabajo en el que realiza un bello homenaje a los quince años que vivió en Tokio y a Jose, un amigo ya fallecido cuyo recuerdo sigue latiendo en las páginas de este trabajo. Ya ha publicado otros cinco libros, pero este, dice, es el que más le ha satisfecho y, al mismo tiempo, el que más le ha costado terminar.

«Yo he vivido 15 años en Tokio y voy allí con regularidad. La idea surgió tras la muerte de un amigo, Jose, con el que fui por primera vez a Japón en 1994. En cierto modo, 'Tokio Nights', que es como se llamaba en un principio, era mi manera de devolver a Jose a la vida; pero me resultaba muy complicado pasar de escribir cuentos, que es lo que siempre había hecho, a escribir una novela; me atranqué tanto con el libro que acabé dejando de escribir por completo. Había otra dificultad: echaba tanto de menos Andalucía que en el libro apenas mencionaba a Japón. Al final, decidí que 'Tokio Nights' tendría que esperar hasta que volviera a España y empezar a echar de menos Japón», reflexiona. Al final, eso es lo que hizo. «Ha valido la pena. Al final el libro ha hecho lo que le ha dado la gana y el argumento ha cambiado mil veces», dice.

¿Tiene mucho que enseñar Japón a los occidentales? «Nada: el valor del esfuerzo, del trabajo, del respeto, el sentido del humor, la honradez. En un par de ocasiones, por ejemplo, me dejé la cartera en el metro, y las dos veces alguien salió corriendo del tren para entregarme la cartera. Yo les decía a mis alumnos, cuando enseñaba español a la Policía Metropolitana de Tokio, que en España salíamos corriendo cuando encontrábamos una cartera, pero en la dirección contraria». Asegura que, cuando uno habla, ellos escuchan, «y sólo te dan su opinión cuando se la pides. Jamás te interrumpen. Además, asienten continuamente con la cabeza para mostrarte que te están escuchando. Cuando volví a España, después de tanto tiempo en Japón, me costó mucho quitarme esa costumbre de dar cabezazos».

Reacciones

¿Qué le han dicho los lectores? Pues, entre otras cosas, que su novela está viva, que es como conversar con alguien; incluso su cuñada despertó a su marido riéndose a carcajadas con el libro. «El escritor Augusto López me dijo que es un cruce entre la novela picaresca y la literatura japonesa. No hay mayor honor, sobre todo para un admirador del Lazarillo de Tormes».

Escribe antes de que amanezca y el libro es un homenaje a la amistad y al ser humano. «Estamos más convencidos que nunca de que tanto tienes tanto vales y ante eso, no hay amistad que valga. La clave está en darte cuenta de tu valor, sólo entonces empiezas a apreciar a los demás por lo que son, no por lo que pueden aportarte».