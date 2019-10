Pagar por entrar a un museo público: dilemas, preguntas, dogmas

El 2020 cultural vendrá con un regalo: para entrar los museos, a los conjuntos monumentales y a los enclaves que gestiona la Junta de Andalucía habrá que apoquinar; la entrada costará tres euros de media. Aquí van unas líneas, con, aviso, más preguntas que respuestas, al respecto.

Entrar a un museo público nunca es gratis

Lo que debe quedar clarísimo es que la entrada a los museos de la Junta de Andalucía nunca fue gratis, porque estos centros no llegaron y se abrieron solos: los andaluces los sufragaron con sus impuestos. ¿Se acuerdan de aquello del copago sanitario, verdad? Pues esto es igual: no es un copago para el mantenimiento de las pinacotecas y centros culturales; es un repago, como el farmacéutico. Piénsenlo como un nuevo impuesto que se nos ha establecido, dicen, para mejorar las (muy mejorables, desde luego) instalaciones.

Usuarios, clientes, mecenas

En un texto del Círculo de Patrimonio Cultural a propósito de la medida del Gobierno andaluz se puede leer: «El acceso a los museos es un servicio público. Si se cobra entrada, necesariamente se está filtrando de lo colectivo a lo individual, y se pasa del ciudadano usuario al ciudadano cliente». Quizás no sea del todo justa esta última frase: el que paga por algo no siempre es cliente; también puede ser mecenas: ¿por qué no pensar que con esta contribución, con este nuevo gravamen, apoyamos la mejora de los museos? Lo que supone, eso sí, que los ciudadanos vigilemos en qué se gastará el dinero que se ingresará en taquilla. En suma: ya no habrá excusa posible, los museos andaluces van a tener que ponerse, y mucho, las pilas.

¿Muchos o pocos? ¿Todos o los interesados?

¿Alguien ha dejado de ir a un museo, concierto o actividad cultural porque le van a cobrar 3 euros? No creo que ése sea el gran obstáculo que separa de participar activamente en la cultura a buena parte de la población malagueña. Si alguien desiste de acudir a una exposición al percatarse de que tiene que rascarse un poco el bolsillo está claro que, en realidad, la exposición le importaba bien poco desde el principio. ¿Preferimos a bastantes ciudadanos que intervengan en iniciativas que sienten que les incumben relativamente poco o a otros, menos, con una implicación, curiosidad e interés por lo que se le propone?

Los museos no son sólo museos

Pero, ¿saben?, los museos, muchas veces, no son simples museos. Hay una dimensión simbólica en todo esto. Y me explico: nuestra Aduana es un espacio de la ciudad que gracias al esfuerzo y el empeño de un puñado de malagueños ha sido devuelto a su propietaria original, la sociedad malagueña. Verán, cuando mi hijo empezó a dar sus primeros pasos, todas las mañanas me lo llevaba allí, a su magnífico patio, amplio, luminoso y acogedor, para que correteara, se cayera, se levantara, importunara a algún visitante... (pregunten a un simpático vigilante de allí por Aduanito). Si mi peque naciera el año que viene, ni de broma le enseñaría a caminar en las dependencias al aire libre del Museo de Málaga: básicamente, me arruinaría. Pero no es sólo cuestión de dinero: a mí me gustaba la idea de que mi hijo echara piernas en un lugar como aquel, tranquilo, lleno de arte y de gente interesada en él, arte nuestro, patrimonio de nosotros y del que nos hemos dotado a nosotros mismos.

«Lo pago con mis impuestos»

Me gustan las presentaciones de exposiciones en las que interviene José María Luna, el director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales, porque en su lista de agradecimientos, además de a los grandes patronos y colaboradores necesarios para la realización de la muestra, se toma su tiempo para mencionar a todo el equipo que saca a flote a diario la empresa: sí, le da las gracias hasta al personal de limpieza. Porque la cultura implica a muchísimos profesionales que, desde sus diversos ámbitos de actuación, trabajan para que se produzca un diálogo lo más fluido posible entre el artista y el espectador y que las piezas que componen nuestro patrimonio histórico se conserven de la forma más perfecta posible para nuestro disfrute y conocimiento. Pues bien, todos tienen la costumbre de comer todos los días. Pensar que con nuestros impuestos sufragamos todo esto y, ya de paso, todo lo que hay bajo el sol, termina siendo más una excusa que un argumento para evitar implicarse en la mejora de las cosas. Que a veces nos creemos que estamos en Noruega y pagamos unos impuestos desorbitados que nos dan derecho a exigir la Luna, cuando el nuestro es un país con un muy bajo sistema impositivo (el problema es que los sueldos son muchísimo más bajos todavía).

Exposición 'Un país nuevo. Henri Matisse (1869-1954)', en el Centre Pompidou

Lo que cuestan las cosas

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, vino a decir lo mismo que yo hace un momento, pero poniendo un ejemplo: «Ese dinero [de las entradas] se destinará a mantener y rehabilitar nuestro patrimonio, que es mucho y necesita muchos recursos, como por ejemplo al monasterio de San Isidoro del Campo [en Santiponce, Sevilla], en el que hemos tenido que invertir de urgencia cuatro millones de euros para su apuntalamiento». Según los cálculos del Gobierno andaluz, si la afluencia de visitantes a los museos autonómicos es la misma y pagasen sólo la mitad de ellos, teniendo en cuenta los descuentos para mayores de 65 años, niños y otros, se recaudaría entre seis y siete millones de euros anuales. O sea, sólo los trabajos urgentes en el citado monasterio sevillano se comerían algo menos de la mitad de esos ingresos extra. Y, claro, el patrimonio andaluz trasciende un monasterio sevillano concreto.

Los dogmas

Hay dos posturas dogmáticas en esto de la cultura y el dinero. Tenemos a los que consideran cutres a las personas que no pagan siquiera un precio simbólico, de 2 ó 3 euros, por entrar en un concierto, exposición, etc. Y en el bando contrario a quienes aseguran que lo público es un terreno sacrosanto, al que no se le puede meter mano de ninguna manera porque cualquier cosa supondría algo así como una profanación. No me alineo con ninguna de las dos (hay días que estoy más así, otros que estoy más asá), pero como me gusta llevar la contraria y su poquito de demagogia...

A los primeros, los que opinan que pagar por la cultura lleva a que la tengamos en mayor consideración ya que tendemos a despreciar lo gratuito, les llamaría a imaginarse a una familia un viernes por la tarde, un matrimonio y sus dos hijos que quieren acercarse a un museo de su ciudad: seis euros por las entradas de los adultos, más, un poner, 3 euros por las de los dos peques (si la Junta implementara un hipotético descuento del 50 por ciento para los menores), et voilà, ya tenemos 9 euros. ¿Sigue siendo eso un precio simbólico? ¿Y si en esa casa sólo entra un sueldo, o dos pero muy bajos?

Y a los segundos les pediría que se dieran una vuelta por muchos de los museos y centros culturales tutelados por la Junta de Andalucía para comprobar su, en ocasiones, deplorable estado. ¿Merece la pena tener espacios así, los nuestros, recuerdo, en una situación lamentable, de nula inversión para el futuro, sólo para no tener que cobrarnos entrada?

Sin conclusión

Lo avisé al principio: habría más preguntas que respuestas en este texto; de hecho, quizás haya hasta contradicciones, párrafos de este texto peleados con otros. Suele suceder con asuntos de enjundia como éste, abiertos a ser observados desde múltiples prismas. Yo, hoy, prefiero mirarlo así: a partir del 2020 nos obligarán a repagar lo nuestro, sí, pero usemos ese nuevo impuesto para redoblar nuestra exigencia con las administraciones y creernos lo que nunca debimos dejar de creer que somos: sus vigilantes.