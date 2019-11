Un Festival de Teatro de pesos pesados y más allá de lo patrio

El Festival de Teatro de Málaga, organizado por el los teatros Cervantes y Echegaray, redobla la ambición de su propuesta para su próxima edición, la trigésimo séptima ya. Así, recuperará su dimensión internacional (recordemos que hace unos años compareció Philippe Noiret, por ejemplo), con montajes de la compañía de Victoria Thierrée-Chaplin, los portugueses Chapitô y el salvadoreño afincado en Francia Raoul Fernández, manteniendo su espíritu de panorámica del aquí y ahora de la escena nacional, con aquilatados nombres propios como Carmen Maura, Imanol Arias (quien recibirá el premio Málaga de Teatro), Blanca Portillo y Eusebio Poncela.

En total, 70 funciones de 40 espectáculos entre el 8 de enero y el 9 de febrero que satisfarán casi todos los gustos escénicos: desde musicales de pequeño y gran formato hasta infantiles, monólogos, teatro gestual, clown y cabaret, comedias y dramas y lecturas de textos de Beckett, Rojas Zorrilla, Sartre, Shakespeare, Mamet, García Márquez, Dulce Chacón, Woolf o García Lorca. En el plantel de intérpretes, además de los citados, destacan Gabino Diego, Adriana Ozores, Laia Marull, Pepe Viyuela, Nancho Novo, Roberto Álvarez, Chico García, Laura Toledo, Juanma Lara y El Brujo. Como pueden comprobar, lo mejor de lo mejor.

Desfilarán por el Testro Cervantes, entre otros montajes, seis funciones del musical 'El jovencito Frankenstein'; la divertida 'The Opera Locos'; el último premio Max de Teatro, 'La ternura'; el intergeneracional 'El viaje de Ulises', de Gorakada, a la sazón una de las cinco propuestas también incluidas en el ciclo de Teatro Infantil, y obras como 'Mestiza', 'Mrs. Dalloway', 'Los hijos', 'El sirviente', 'Trigo sucio' o 'Nekrassov'. Propuestas de La Abadía, el Centro Dramático Nacional, Yllana, Noviembre, La Zaranda, Tribueñe, Pentación, LaZona, la compañía de Salvador Collado o A Panadaría coinciden con un amplio vistazo a la creación teatral malagueña que incluye estrenos Nuevo Teatro Musical y La Líquida.

El ciclo coincide con la celebración del 150 aniversario de la construcción del coliseo. De hecho, dos espectáculos muy singulares formarán parte del programa del cumpleaños del Teatro Cervantes. 'El viaje de Ulises', una creación colectiva basada en Homero y que traspasa los márgenes del teatro infantil y puede ser disfrutado por todos los públicos, se podrá ver por un precio especial de 6 euros, mientras que 'Dos tablas y una pasión', de Rafael Álvarez El Brujo, tendrá entrada libre.

Imanol Arias capitanea el reparto de 'El coronel no tiene quien le escriba', montaje sobre la novela de García Márquez que dirige Carlos Saura (11 y 12). 'Mestiza', de Julieta Soria y primera de las dos obras del Festival que dirige Yayo Cáceres, llega avalada por excelentes críticas y tres nominaciones a los MAX.

La terrorífica comedia musical 'El jovencito Frankenstein', basada en el clásico de Mel Brooks, se quedará en Málaga del jueves 16 al domingo 19 de enero, con seis funciones. Con el sello de LetsGo. Blanca Portillo es uno de los reclamos de 'Mrs. Dalloway'. La novela de Virginia Woolf armada por Carme Portaceli para las tablas se escenificará el día 21 en el Teatro Cervantes, que mostrará a continuación el inimitable teatro de ninguna parte de los jerezanos 'La Zaranda' y su 'El desguace de las musas'.

Adriana Ozores está al frente de 'Los hijos', texto de Lucy Kirkwood adaptado y dirigido por David Serrano que se acaba de estrenar, mientras que Eusebio Poncela, Pablo Rivero y Sandra Escacena comparten tablas en El sirviente, una inmersión en una relación de dominación, dependencia y emancipación (24). Dos grandes actrices acuden a continuación al Teatro Cervantes: Laia Marull protagoniza del lorquiano Mariana Pineda (25), y Carmen Maura encarna a una severa profesora de canto en La golondrina, una obra de Guillem Clua sobre dolor, empatía y humanidad que se pondrá en escena el 26. José Carlos Plaza dirige una de las obras maestras de nuestro teatro. El Centro Dramático Nacional (CDN) y Producciones Faraute se asocian para Divinas palabras, de Ramón María del Valle-Inclán, con María Adánez (27 de enero).

No se olvida el Festival del made in Málaga. Actores de la trayectoria de Chico García o Juanma Lara, dramaturgos como Carlos Zamarriego, compañías como Nuevo Teatro Musical, La Líquida, Indúo, Jóvenes Clásicos, La Ballestera, Acuario, Stroke114 o La Carpa y la habitual ventana a los ganadores de MálagaCrea (TanTonTería) componen el mosaico, que completará un Off en el que participan La Cochera Cabaret, la Sala Joaquín Eléjar, La cala CAMM y La Caja Blanca. En total, una docena de obras con sello malagueño.