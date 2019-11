Un villancico de la tierra

Un niño Jesús malagueño que recorre las calles de la ciudad, de padre cenachero y madre vendedora de biznagas. Esa es la historia que cuenta el villancico compuesto por La Pili y Ana Paz: 'El niño boquerón'. En sus seis minutos, recorre diferentes aires de los palos del flamenco mientras cuenta la historia del pequeño.

"Hemos creado un niño Jesús muy nuestro, muy contento, alegre y vivo que le encanta cantar y que se pierde por las playas de la ciudad, que canta por los rincones de la Axarquía", explica la cantante. "Lo hemos llevado por la calle de La Coracha, por la Malagueta, lo hemos llevado a bailar", recalca.

El pasado lunes se celebró el prestreno del villancico en la sala La Coracha, aunque los malagueños podrán escucharlo de nuevo el 5 de diciembre en el Archivo Municipal a partir de las 20.00 horas y el 26 y 27 de diciembre en el Teatro Echegaray, donde La Pili ofrecerá un concierto navideño "que no va a dejar indiferente a nadie".

Se han producido 1.000 copias de la pieza musical cuyos beneficios se van a donar a la organización Hogar Abierto. "No queremos que los niños estén en centros sin familias, sino con un ambiente más hogareño, más familiar", explica.

Aunque ambas artistas llevan trabajando en el tema desde verano, La Pili explica que la idea siempre ha estado ahí, aunque no se había materializado hasta ahora. "Cuando veía las luces de Málaga me imaginaba un villancico más de Málaga. Es algo que siempre he tenido en la cabeza", comenta La Pili.

El villancico cuenta también con un videoclip que saldrá próximamente y que se podrá ver en la web oficial de la cantante (www.lapili.es)