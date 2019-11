Marenostrum Fuengirola amplía su aforo y eleva a 30 las actuaciones músicales

El Mar Mediterráneo de fondo, un emblemático castillo como escenario y más de 30 conciertos de artistas nacionales e internacionales. Este cóctel explosivo lleva el nombre de Marenostrum Fuengirola. El próximo 16 de mayo dará comienzo este ciclo de conciertos, que celebra este año su quinta edición y se consolida como uno de los más importantes del panorama actual.

El Castillo Sohail será, un año más, el escenario de un ciclo de conciertos que en esta nueva edición albergará a 18.000 espectadores, 4.000 más que el pasado año. Y es que para este 2020, Marenostrum Fuengirola ha apostado por la innovación y la tecnología para adaptarse a las necesidades de su público. Avances tecnológicos como una aplicación móvil propia; instalaciones con zonas VIP y de camas; espacios para que todos los públicos disfruten cómodamente: numerosas actividades paralelas para los más pequeños y un recinto plenamente accesible para personas con movilidad reducida son algunas de las apuestas para mejorar la experiencia de los espectadores.

Estas, y otras muchas novedades, han sido presentadas esta mañana en el Teatro Real de Madrid. Esta cita ha supuesto el arranque de la programación de Marenostrum Fuengirola 2020: "Esta edición es aún más potente, importante y con más proyección, proyectamos el nombre de Fuengirola a través de una actividad artística universal como es la música", ha afirmado la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula.

Miguel Poveda y su gira 'El tiempo pasa volando' serán los encargados de inaugurar el verano de Marenostrum. El dramaturgo cordobés, El Brujo; Lenny Kravitz y su gira 'Here to love'; Bad Bunny o el apodado como el violinista rebelde, Strad, son los artistas ya confirmados que ocuparán el Castillo Sohail durante el próximo verano como parte de este ciclo de conciertos.

Además, Marenostrum Fuengirola 2020 contará con una amplia oferta de festivales, en el que se darán cabida todo tipo de estilos musicales. Brunch in the park, el festival de música electrónica que se ha posicionado como uno de los referentes electrónicos más importantes en el sur de Europa; Cosquín Rock, el festival latinoamericano que trae consigo tres días de conciertos, dos escenarios y artistas como Amaral, Fangoria, Andrés Calamaro, Annie B Sweet o Ska y los Fakires; Back to the 90's, los mejores éxitos y artistas de los años 90; Festival Luna Sur, la apuesta por la música indie, además de un festival para toda la familia y con un trasfondo sostenible y Pirata Rock Festival, el festival itinerante que combinará artistas de rap, mestizaje o flamenco fusión como Kaze o Miki Núñez son los festivales confirmados para el próximo 2020.

Las innovaciones que se van a llevar a cabo en esta nueva edición de Marenostrum Fuengirola supondrán un antes y un después, ya que el ciclo apostará por la optimización de los recursos, la seguridad y la mejora de la experiencia del usuario: "Con estos avances tecnológicos, los espectadores podrán conocer de una manera cómoda cualquier información relativa al recinto, al calendario de actuaciones y realizar cualquier gestión de recargas para los pagos en el interior del recinto", ha explicado el CEO de Aina Group, Carlos Bernabé.

La sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente estarán más presentes que nunca en esta nueva edición. Siguiendo la línea de años anteriores, Marenostrum será un evento sostenible en el que se utilicen vasos reutilizables y envases reciclables. Además, para dejar constancia de esta notable evolución, Marenostrum estrena imagen corporativa, con una composición de formas abstractas que simbolizan el Castillo Sohail, el sol, la arena o el mar.

Marenostrum Fuengirola 2020 nos acerca así a la calidez del verano y con cada actuación o festival que dan a conocer, y que seguirán dando a medida que los artistas vayan publicitando sus giras, consigue que las ganas de que llegue el mes de mayo aumenten: "Marenostrum se proyectará en todo el mundo y hará que Fuengirola sea el epicentro internacional de la música", ha asegurado Ana Mula.