Bad Religion celebrarán sus 40 años en Málaga

Para muchos, el hardcore melódico empezó con ellos. Con Bad Religion la melodía comenzó a reinar sobre los ritmos rápidos, las guitarras distorsionadas y furiosas y el mensaje reivindicativo que habían caracterizado a un género más dado a las galopadas gritadas de Dead Kennedys, Minor Threat o Bad Brains. El combo liderado por Greg Graffin celebran el próximo 2020 sus primeros 40 años de carrera con una gira europea en la que recalarán en Málaga. Apunten: Sala París 15, miércoles 27 de mayo.

Han sido cuatro décadas en las que han mantenido un estado de forma envidiable tanto en directo como en estudio. Sus conciertos en el Punk In Drublic 2019 son pruebas recientes de lo primero, y el nivel de 'Age of Unreason', su último disco, da fe de lo segundo (aunque cierto es que la altura de tótems del género como 'No control' es ya inaccesible).

La promotora HFMN Crew adelanta que en estos conciertos "les acompañarán bandas que normalmente son cabezas de cartel de sus propias giras": el viernes se anunciará el cartel entero y las entradas se ponen a la venta el 2 de diciembre a las 9 horas.

Nunca fueron Bad Religion una banda punk típica: demasiado melódicos para los fans más cerrados del género, con unas letras bastante intelectuales (colaboraron con Noam Chomsky y Graffin tiene publicado un ensayo titulado Anarchy Evolution: Faith, Science, and Bad Religion in a World Without God), aprovecharon el momento de mayor popularidad para fichar por una multinacional...

Pero ellos siguieron su instinto, capeando cambios de formación, en los gustos del público y, al final, han demostrado que casi siempre han tenido razón. Son los AC/DC del hardcore melódico, sí, pero también mucho más. Por ejemplo, gracias a su éxito, uno de sus miembros, Brett Gurewitz, abrió su legendario sello independiente Epitaph Records, casa de lo más granado del punk y el hardcore de las últimas décadas (y de mucho más, a través de su subsello Anti).

Como puede comprobar, muchos motivos para acercarse en mayo a la Sala París 15 para ver, oír y botar con Bad Religion.