Suicidal Tendencias y Millencolin acompañarán a Bad Religion en su concierto malagueño

Si de por sí la presencia en Málaga de Bad Religion, celebrando sus 40 años de carrera, era motivo para la salivación general de la parroquia boquerona del hardcore melódico, la promotora del recital anuncia ahora los nombres de dos de las tres bandas que acompañarán a Greg Graffin y Mr Brett en el escenario: Suicidal Tendencias y Millencolin. Así que la cita del 27 de mayo en la Sala París 15 se va convirtiendo en un festival impepinable para los amantes de ese punk acelerado y cantable que tanto lo petó entre los años 80 y 90.

Hablar de Suicidal Tendencias es hacerlo de Mike Muir, un tipo que siempre fue a la suya, de los primeros en hacer dialogar a dos estilos, el punk y el metal, que hasta entonces parecían enemigos. "Nunca he querido que nadie me dijera lo que hacer. Cuando empezamos, todos nos decían: 'No podéis vestiros así', 'no podéis tocar así...". La puta policía del rock, vamos". Por supuesto, ellos hicieron lo suyo, con álbumes-escupitajo como el homónimo de debut (que incluye himnos como 'Institutionalized') y sus posteriores evoluciones hacia un sonido más rockero y metalero, como 'How will I laugh tomorrow when I can't even smile today' o 'Lights, camera, revolution'. Y en eso siguen, festivaleando por el mundo y haciendo discos ya no demasiado relevantes, pero manteniendo el espíritu de esa música tan afín a skaters, punkarras, hardcoretas, thrashers y demás tribus. Por cierto, de sus filas surgió el actual bajista de Metallica, el fenomenal Robert Trujillo.

Millencolin es una referencia básica del skate punk. Militan en Epitaph Records, la discográfica fundada por Mr Brett, y llevan casi 30 años en esto del hardcore melódico. Su trayectoria es sólida y consistente, perfecta para idear pequeñas revoluciones domésticas desde el parque de skate de tu barrio. Precisión, melodía, poder... Nikola Sarcevic y los suyos son auténticas leyendas que nunca, nunca fallan.