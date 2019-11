Málaga acoge un congreso sobre la recuperación del Patrimonio Musical

Este viernes y el sábado en la Sociedad de Amigos del País se celebra el II Congreso internacional de Patrimonio Musical, con el lema en inglés 'Power, Identities and Images of Cities: Music and Ceremonial Books in Western Europe, from the Middle Ages to Modernity'.

El congreso se cerrará el sábado con un concierto a las 19.30 en la Iglesia de San Agustín, con entrada libre hasta completar el aforo.

La cita la organizan el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Proyecto de I+D 'Poder, indentidades e imágenes de ciudad: Música y libros de ceremonial religioso en la España meridional (Siglos XIV, XIX), la Cátedra estratégica Tecnología, Vanguardia y Humanidades de la UMA y la propia Universidad de Málaga.

Con la dirección científica de las profesoras de la UMA María José de la Torre y Alicia Marchant, reunirá a expertos de las universidades de Cambrigde, Málaga, Extremadura, Granada, Sevilla, Burgos y Roma. Precisamente, las dos profesores de la UMA presentarán en la tarde del viernes su libro 'Poder, identidades e imágenes de ciudad en España (siglos XVI-XIX)'.

Además de los asuntos que expondrán los expertos, habrá mesas de debate en las que se hablará de 'Música y ceremonial en instituciones religiosas' y 'Humanidades digitales para el estudio de las relaciones entre música y ceremonial'.