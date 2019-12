La serie finlandesa de Fran Perea ya tiene trailer

Después de 'Brigada Costa del Sol', 'Malaka' y 'Toy Boy', aún hay estrenos pendientes de series made in Málaga. Ahora toca a la coproducción hispano-finlandesa 'The Paradise' ('El paraíso'), que cuenta con el protagonismo del malagueño Fran Perea y que acaba de lanzar su primer trailer.

Una detective finlandesa se verá conducida hasta la Costa del Sol en el transcurso de una investigación por desaparición. Éste es el punto de partida de la serie, que consta de ocho capítulos y que empezará a emitirse en breve. El rodaje se desarrolló en dos localizaciones principales: la ciudad finlandesa de Oulo y Fuengirola, en Málaga. De hecho, el municipio malagueño fue elegido debido a su alta población de finlandeses, más de 15.000 habitantes.



Que Fran Perea encabece el reparto de una producción finlandesa tiene su historia. El éxito de la serie 'Los Serrano', el trampolín de popularidad del malagueño, llegó hasta Finlandia, donde el malagueño fue elegido como el hombre más guapo de 2008 en dicho país. E incluso se agotaron las entradas de los dos únicos conciertos que ofreció en el país escandinavo. Quién sabe si ahora el estreno de 'The paradise' le volverá a convertir en una estrella de moda entre los finlandeses.



Escaping the cold and the dark is much easier than leaving your own past behind. Here is the official trailer of #TheParadise, available very soon on @yleisradio. ►►► First impressions in the comment section! pic.twitter.com/tGdtbmE9j5