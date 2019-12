Califato 3/4: la fiesta andalucista que baila, reflexiona y reivindica

El colectivo sevillano-malagueño lanzó el pasado 4 de diciembre, Día de Andalucía, su primer álbum, Puerta de la Cânne, en la que abundan en las investigaciones de su epé de debut: «Electrónica avanzada y música enraizada para crear un folklore propio que mira hacia el pasado y hacia el futuro»

Hace unos meses hablábamos en estas páginas de Porvenir, de la malagueña Le Parody, uno de los álbumes de la temporada, de futuro y de raíz, entre el techno y el flamenco, entre los cantes populares y la alquimia digital de Arca. Súmenle ahora otro disco, diferente pero similar, Puerta de la Cânne, el larga duración de Califato ¾, un colectivo formado por músicos sevillanos y malagueños (el boquerón es Stay Puft, de los formidables BSN Posse) con una encomiable misión: «Combinar electrónica avanzada con músicas enraizadas en la tradición popular andaluza para crear un folklore propio que mira hacia el pasado y hacia el futuro». Y a fe que lo consiguen, porque lo de este disco es oírlo para creerlo.

Stay Puft (en el DNI, Sergio Ruiz), S Curro-SKLT SLKT, The Gardener, Esteban Bove, The Gardener, Lorenzo Soria y Digital Diógenes se encerraron en un cortijo «a la sombra de las torres solares de Aznalcóllar con la idea firme de hacer música para no olvidar de dónde venimos y adónde vamos". El resultado, un epé de seis temas, imprescindible desde ya para los que quieran saber a qué suena nuestra tierra hoy en día: L'ambôccâ. Lo publicaron, cómo no, el 4 de diciembre del pasado 2018, el día en que Andalucía se manifestó por la autonomía. Decían que en aquel repertorio había «guasa, travesura, Rocío, Semana Santa, Feria y Romería», pero estos temas escondían mucho más: reivindicación que se puede bailar, ejercicio político que surge de «la amputación de una parte de la historia andaluza, excluyendo y marginando al pueblo negro, gitano, musulmán y judío y ocultando su influencia en nuestra cultura actual».

La portada de L'ambôccâ, también publicada en cassette, era una fotografía de la Peña de los Enamorados: «Tiene un simbolismo especial porque esa montaña tiene fósiles de dinosaurios. Si viniéramos en una nave espacial aterrizaríamos allí. Esa montaña es prácticamente el centro geográfico de Andalucía, se tarda más o menos una hora y media desde todas las capitales de provincia. Y tiene cara de indio», recordaron en una reciente entrevista con La Marea.

. Desde la misma introducción, Mençahe der Profeta, con un texto escrito y leído por el jurista e intelectual cordobés Antonio Manuel, autor del revelador Flamenco. Arqueología de lo Jondo: «Califato ¾ es Andalucía / porque reivindica ser lo que somos /teniendo en el aire la melodía de la resistencia /de antes con la de ahora. / Porque sólo se ama lo que se conoce... /y éstos de Califato ¾ conocen lo que aman / Y olé...», zanja.

Las letras están escritas y leídas en estricto andaluz. «Estamos convencidos de que el dominio de la gramática es otra manifestación más de poder. Aquí se escribe como se habla en Castilla porque en el momento de hacer la gramática era donde se encontraba el centro de decisión. Apropiarse del lenguaje es en cierta manera recuperar el poder. En Cataluña y País Vasco siempre han tenido esto muy claro. Desde hace años ha habido en Andalucía intentos de realizar una gramática y la más cercana en el tiempo es la propuesta EPA que nosotros utilizamos», señaló el colectivo en La Marea.

¿Y la música? Todo se puede esperar de unos señores que pusieron a dialogar a 2Pac con Carlos Cano en su debut. En Puerta de la Cânne hay menos samples pero más investigación en los palos flamencos y en sus conexiones con ritmos actuales: no habrán escuchando palmas y los jaleos de la forma en la que suenan en Buleriâ del aire açondicionao, ni una marcha de Semana Santa entre el reggaeton y el drum n'bass como la de Crîtto de lâ nabahâ. Pero hay mucho más en un álbum que es un testimonio de andalucismo real y necesario, la esencia de un pueblo, con sus hallazgos y contradicciones, destiladas en un caleidoscopio de temas experimentales y contagiosos.

Los siete músicos y productores llevarán su propuesta a los escenarios el inminente 2020: actuarán en el popular BBK de Bilbao y también en nuestro Canela Party. Yo de ustedes no me perdería su fiesta andalucista.