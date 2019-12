Patricia García-Rojo Cantón: «El libro surge al darme cuenta de que yo era de los malos, al no tener hábitos sostenibles»

Con todo un repertorio de novelas infantiles y juveniles, García-Rojo es una autora de certamenes literarios. Su primera incursión en el mundo de la literatura la llevó a hacerse con el Premio Andalucía Joven de Narrativa 2008, con su novela 'La Fábrica Creátor'. Ahora, una década después, se alza con el Premio de Literatura Infantil Ciudad de Málaga 2019 gracias a su novela 'El secreto de Olga'

­Muchos años después de 'Éldonon', aquel mundo en el que las musas inspiraban las aventuras de un grupo de adolescentes, Patricia García-Rojo continúa cosechando éxitos en las estanterías juveniles. Desde una historia bajo el mar hasta unos curiosos personajes capaces de saltar entre cuadros, esta autora jienense afincada en Fuengirola no deja de compartir con los demás su imaginación. Aunque el eje principal de su última novela es muy real: un futuro contaminado.

Con un tema de tan constante actualidad, ¿cómo surge la idea de crear una historia para niños que guarde una profunda conciencia sobre la preservación del medio ambiente?

Lo cierto es que la historia de Olga llevaba más de diez años en mi cabeza. Mi infancia transcurrió durante los noventa, cuando ponían en la tele Capitán Planeta y todos jugábamos a luchar contra los malos que contaminaban el planeta. Pero hace eso, unos diez años, me di cuenta de que yo también formaba parte de los malos al consumir sin medida, al no preocuparme de la sostenibilidad de mis hábitos. Ahí imaginé a una niña que había convertido su dormitorio en un invernadero y que iniciaba un viaje para conocer al espíritu del bosque.

¿Se pueden sentir identificados los niños y las niñas de hoy día con la situación de Olga, la protagonista de su última obra?

Espero que se sientan identificados con su heroísmo y su creatividad a la hora de buscar soluciones, también con su valentía para dar un paso adelante. Cuando escribí la novela pensé que se desarrollaba en un futuro cercano, pero conforme más lectores se acercan a ella, más me hablan de la inmediatez del escenario. Es un poco desolador.

¿Cómo recibió la noticia de que había sido finalmente galardonada con el Premio 'Ciudad de Málaga 2019'? ¿Es la primera vez que participa en este certamen literario?

Llevaba unos seis años presentándome a este certamen, todos los años guardaba el mes de mayo para disfrutar escribiendo una novela infantil que presentar al premio. Cuando este verano me llamó el alcalde para avisarme de que había ganado, di un salto de alegría. Estaba en el museo de Bellas Artes de Oviedo y tuve que contenerme para no gritar en la sala, rodeada de cuadros.

­Porque antes 'El secreto de Olga' era 'El bosque de la cima de la montaña'. ¿A qué se debió este cambio en el título?

Terminé de escribir 'El secreto de Olga' a las doce y media de la noche el día en que terminaba el plazo para presentar la obra. Estaba agotada y feliz, pero mi creatividad ya no daba para buscar un título, así que puse lo primero que se me pasó por la cabeza. Jamás pensé que fuese a ganar, si no, le habría dedicado un ratito más. Al resultar premiada, decidí que el título había que cambiarlo, me daba vergüenza. 'El secreto de Olga' es más evocador.

Como escritora veterana de literatura infantil y juvenil, ¿cree que existe realmente una brecha entre ambos públicos?

Sí, considero que sí, pero no dura demasiado tiempo. Hay un salto en cierto momento en el que los adolescentes ya no quieren ser tratados como niños, están buscándose a sí mismos y necesitan libros que les hablen como a adultos, por eso saltan a la literatura juvenil. Pero después vuelven, pasados unos años, muchos regresan y disfrutan de la literatura infantil como cuando eran pequeños. Es bonito, esa distancia les hace apreciar sus lecturas infantiles de otra manera.

En 'La Pandilla de la Lupa' los protagonistas juegan a ser detectives y en 'La alacena Julián' descubre el gran secreto culinario de su abuela. ¿Qué clase de historias cree que buscan los lectores más pequeños?

No tengo ni idea. Sé las historias que quiero contar yo o las que me gustaba leer a mí de pequeña. Yo era una devota de las historias de Los Cinco, me encantaban las aventuras de niños investigadores y, por eso, en 'La Pandilla de la Lupa' mis personajes investigan crímenes cotidianos. Por otra parte, la magia es una de mis pasiones y es el motivo de que en La alacena sea protagonista.

¿Cuál será su próximo proyecto literario?

Ahora mismo estoy trabajando en una novela por entregas que presentaré en una plataforma de lectura de Boolino. Allí, los lectores votarán cómo quieren que continúe cada uno de mis capítulos e iré escribiendo según sus peticiones. Tengo muchas ganas de comenzar y de ver en qué termina la aventura.