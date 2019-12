Lionel Richie regresará a Starlite

El festival marbellí Starlite de 2020 va sumando nombres a su cartel. A las confirmaciones de Raphael, José Luis Perales, Estopa, Ara Malikian, Antonio José y Carlos Rivera, se les unen este miércoles la de Lionel Richie e India Martínez.

El cantante americano regresa a la cantera de Nagüeles cinco años después de su directo del verano de 2015, que aterrizaba promocionando la gira 'All the hits all night long', en el que colgó el cartel de "todo vendido". El concierto de Richie será el lunes, 27 de julio de 2020.

Además del norteamericano, la organización de Starlite también ha confirmado otro nombre, el de la cantaora cordobesa India Martínez, que actuará el festival el viernes, 14 de agosto de 2020.

Las entradas de estas nuevas confirmaciones estarán a la venta a partir de este jueves, 12 de diciembre, en www.starlitefestival.com, contando con un periodo de preventa de dos horas que comenzará ese mismo día a las 10:00 de la mañana y finalizará a las 12:00 del mediodía, momento en que empezará la venta general. Las entradas para los conciertos de Raphael, José Luis Perales, Estopa, Ara Malikian, Antonio José y Carlos Rivera continúan a la venta en la misma web.

Starlite 2020 abrirá las puertas de su emblemático enclave en la cantera de Nagüeles desde el jueves 2 de julio hasta el sábado 29 de agosto, gracias a una seleccionada agenda de conciertos y espectáculos de música en directo que harán de Starlite 2020 la edición más dilatada en el tiempo de la historia del festival.