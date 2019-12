Con este nuevo nombre artístico sacó a la luz su primer disco en 2017, Hipocondria. En 2019 ha remodelado su arte con tintes urbanos. Está triunfando con temas como La niña y En casa del herrero

Tras su primer disco, María Peláe sorprende a todos con dos nuevos temas, La niña y En casa del herrero. Lejos de su estilo habitual, la cantante mezcla a la perfección su esencia folclórica y los tintes urbanos.

Con una tatarabuela que fue cantaora en el Café Chinitas, el arte le viene de familia. ¿Lo tuvo siempre claro?

Fue todo un poco de casualidad. Empecé a escribir con 9 años. Yo era una chica muy tímida y ésa era la manera de expresarme. A partir de los 13 tuve mi primera guitarra y mi primer concierto fue casualidad: una canción que le pasé a mi prima, empezó a rular y una persona, que organizaba conciertos en una sala, me ofreció dar uno... Bendita casualidad.

Lola Flores, su gran referente.

Soy súper fanática de ella. Desde pequeña la escucho sin saber que era ella la que cantaba porque la escuchaba tarareada por mi madre o mi abuela. Tengo una muñeca enorme en mi mesita de noche, herencia de mi abuela. Mi pareja tiene que aceptar que yo le doy un beso en la frente a la Lola Flores antes de acostarme.

Las diferencias entre su disco Hipocondria y los dos últimos sencillos son palpables. ¿Qué hay detrás de este cambio?

Cuando te quieres dedicar a la música tienes que ir dándole a la tecla a ver cuál es la que funciona contigo y con la gente. Me gusta no estar metida en una cárcel e ir probando cosas dentro de lo que sé hacer.

¿Por qué el insertar tintes urbanos a su estilo folclórico?

Por probarme a mí misma. He estado diez años con la guitarra dando vueltas, por qué no probar otros métodos. Es parte de la evolución, si quieres llegar a más personas. Me mandan muchos mensajes diciéndome que si lo que quiero es llegar a más personas... Pues claro. Qué pasa si quiero llegar a más personas si yo sé que no he perdido la esencia en el fondo.

Ha encontrado el equilibrio perfecto. ¿Cuál es la clave?

Para mí ha sido la producción. Hemos encontrado el punto exacto en el que yo puedo expresarme tal y como me sale, contraponiéndolo con música moderna. Si ponemos una base muy moderna, yo puedo ser todo lo andaluza que soy y todo lo exagerada que puedo llegar a ser.

¿Cómo ha respondido el público a este cambio de registro?

La respuesta ha sido súper buena, sobre todo con La niña. Cuando toco determinados temas intento tratarlos con ironía para decir cuatro verdades. Si utilizas el humor, con ironía y amor, la gente se enfada menos.

Con humor e ironía, sus dos últimos sencillos tienen mucho de crítica social, ¿no es así?

Con la música se puede hacer muchas cosas. Y ya que me va a escuchar mucha gente, por lo menos voy a decir algo. Es muy importante el papel de la música y de la letra, a la que nunca se le da suficiente importancia y es un altavoz muy grande.

¿Qué mujeres inspiraron a La niña y qué mensaje quiere transmitir esta canción?

La niña es un mejunje de lo que me pasaba a mí de pequeña y lo que le pasaba a muchas amigas mías; cosas que se hablan entre risas y de las que se puede sacar una radiografía de la sociedad. Sin intención de abanderar nada, pretendo normalizar y poner sobre la mesa un tabú para que te rías de ese mismo tabú. Cuando empiezas a tratar un tema de coña pero estás diciendo las cosas, ya lo estás normalizando.

¿La han comparado alguna vez con Rosalía? Por la fusión del flamenco con lo urbano.

Sí, pero es curioso: cuando hay mujeres que están haciendo cosas nuevas, tengo la sensación de que siempre se pincha a ver si hay competencia. Rosalía es gloria bendita y a mí me ha venido bien porque ha abierto muchas orejas y gracias a ella mucha gente puede estar abierta a escuchar lo mío. Pero no tenemos ná que ver.

Compuso el éxito candidato a Eurovisión, Arde, ¿cómo vivió todo aquello?

Para mí fue un antes y un después. Visibilizar el trabajo de tantos años y encima con una compañera como Alba Rey, componente de Sweet California. Hay mucha gente que no sabía que componía a este nivel, siempre te quieren encasillar, sobre todo si eres mujer. Esta canción fue como un «aquí estamos».